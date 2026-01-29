https://ria.ru/20260129/tramp-2070911862.html
Трамп допускает нанесение мощного удара по Ирану, передает CNN
Президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении ситуации с Ираном, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий Тегеран...
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении ситуации с Ираном, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий Тегеран принять выдвигаемые Вашингтоном условия, а также быстро заявить о своей победе, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источник и неназванного чиновника.
"Президент (Трамп
- ред.) по-прежнему рассматривает все варианты (в отношении Ирана
- ред.)", - приводит телеканал слова источника.
Как добавил неназванный чиновник, "в идеале Трамп хочет осуществить мощный и решающий удар", который заставит Тегеран
принять условия США
. CNN отмечает, что, если будет отдан приказ об ударе по Ирану, Трамп захочет как можно быстрее заявить о победе.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.