Трамп допускает нанесение мощного удара по Ирану, передает CNN

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает "все варианты" в отношении ситуации с Ираном, в идеале он хочет нанести мощный и решающий удар, побуждающий Тегеран принять выдвигаемые Вашингтоном условия, а также быстро заявить о своей победе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник и неназванного чиновника.

"Президент ( Трамп - ред.) по-прежнему рассматривает все варианты (в отношении Ирана - ред.)", - приводит телеканал слова источника.

Как добавил неназванный чиновник, "в идеале Трамп хочет осуществить мощный и решающий удар", который заставит Тегеран принять условия США . CNN отмечает, что, если будет отдан приказ об ударе по Ирану, Трамп захочет как можно быстрее заявить о победе.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.