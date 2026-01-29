На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнес-отношений с Россией, заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.



"Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов", – сказал он.