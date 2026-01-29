Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России - РИА Новости, 29.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России - РИА Новости, 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
Президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнес-отношений с Россией, заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
в мире, россия, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России

Аналитик Кларк: Трамп стремится к миру на Украине ради сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к миру на Украине ради восстановления бизнес-отношений с Россией, заявил британский аналитик и военный эксперт Майкл Кларк в эфире телеканала Sky News.

"Он хочет соглашения по недвижимости, он хочет соглашения по энергетике, он хочет соглашения по развитию, соглашения по полезным ископаемым. Он не может заключить их с Россией, пока продолжается война, поэтому он хочет покончить с войной, чтобы иметь возможность подойти к России как бизнесмен с гораздо более широким спектром вопросов", – сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
08:51
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

При этом Трамп заявлял, что российский президент Владимир Путин хочет заключить соглашение, в то время как Владимир Зеленский выступает против.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
