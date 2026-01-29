СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты

В начале января Bloomberg передавал, что канадцы опасаются стать следующей целью для Трампа после Гренландии и Венесуэлы. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на местные товары. Позже глава Белого дома заявил, что соседняя страна могла бы избежать пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.