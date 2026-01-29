Рейтинг@Mail.ru
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты
07:57 29.01.2026 (обновлено: 10:16 29.01.2026)
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты
СМИ: команда Трампа встречалась со сторонниками независимости Альберты

FT: команда Трампа встречалась со сторонниками отделения Альберты от Канады

© Getty Images / NurPhoto / Artur WidakСторонники отделение провинции Альберта от Канады у здания Законодательного собрания в Эдмонтоне
Сторонники отделение провинции Альберта от Канады у здания Законодательного собрания в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Getty Images / NurPhoto / Artur Widak
Сторонники отделение провинции Альберта от Канады у здания Законодательного собрания в Эдмонтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Представители президента США Дональда Трампа встречались с активистами, выступающими за отделение провинции Альберта от Канады, сообщила Financial Times.
«

"Лидеры "Проекта процветания Альберты", группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости западной провинции, трижды встречались с представителями Госдепартамента в Вашингтоне с апреля прошлого года", — пишет газета со ссылкой на источники.

Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США
21 января, 03:43
По данным издания, в феврале они планируют провести еще одну встречу, на ней могут обсудить кредит в 500 миллиардов долларов для финансирования провинции в случае, если референдум о независимости будет одобрен.
По словам источников, Штаты вряд ли окажут материальную поддержку сепаратистскому движению. В то же время эти переговоры подчеркивают напряженность в отношениях между Вашингтоном и Оттавой.

В начале января Bloomberg передавал, что канадцы опасаются стать следующей целью для Трампа после Гренландии и Венесуэлы. В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьера Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на местные товары. Позже глава Белого дома заявил, что соседняя страна могла бы избежать пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп рассказал, как США ответят на сделку Канады с Китаем
24 января, 17:13
В декабре законодательное собрание Альберты приняло петицию об отделении провинции от Канады. Сторонники независимости получили возможность собирать подписи в поддержку референдума по этому вопросу. Они утверждают, что эта территория вносит большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
По данным телеканала CBC, если власти все же одобрят референдум, он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года — дня следующих всеобщих выборов в провинции.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Чувствует слабость". США сделали Европе роковое предложение
27 января, 08:00
 
В мире
 
 
