https://ria.ru/20260129/tramp-2070896681.html
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему
Президент США Дональд Трамп в 00.30 мск пятницы выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на неизвестную тему, следует из расписания американского РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:04:00+03:00
2026-01-29T07:04:00+03:00
2026-01-29T07:04:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_14:64:1971:1165_1920x0_80_0_0_e5bd98fa6e92c3280ddaf7361ed8a71c.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070892967.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069575433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48b2c065c6c290ecb133e2465c5224e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему
Трамп в 00.30 мск пятницы выступит с заявлением на неизвестную тему