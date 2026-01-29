Рейтинг@Mail.ru
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему - РИА Новости, 29.01.2026
07:04 29.01.2026
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему
Президент США Дональд Трамп в 00.30 мск пятницы выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на неизвестную тему, следует из расписания американского РИА Новости, 29.01.2026
Трамп в ночь на пятницу выступит с заявлением на неизвестную тему

Трамп в 00.30 мск пятницы выступит с заявлением на неизвестную тему

ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 00.30 мск пятницы выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на неизвестную тему, следует из расписания американского лидера.
"В 4.30 дня (00.30 мск пятницы - ред.) президент делает заявление из Овального кабинета", - говорится в расписании Трампа на четверг.
До этого в 18.00 мск у Трампа запланирован закрытый брифинг по вопросам разведки, а в 19.00 мск президент США проведет заседание своего кабинета.
В тот же день в 19.00 по времени Вашингтона (03.00 мск пятницы) Трамп и его супруга Меланья примут участие в просмотре фильма о первой леди США.
СМИ: Трамп может дать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
