05:12 29.01.2026 (обновлено: 07:33 29.01.2026)
СМИ: Трамп может дать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
СМИ: Трамп может дать приказ ударить по Ирану после провала переговоров
© Фото : The White HouseДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : The White House
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения мощного удара по Ирану после того, как переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производства баллистических ракет не принесли результатов", — сообщает издание.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
По словам источников, среди вариантов, которые Трамп сейчас рассматривает, — авиаудары по иранским лидерам и сотрудникам служб безопасности, а также по ядерным объектам и правительственным учреждениям.
При этом пока хозяин Белого дома не принял окончательного решения и считает, что с прибытием американской ударной группы, ранее направленной в регион, у него появится больше вариантов силовых действий.
После угроз Трампа в адрес Ирана в последние дни между сторонами больше не было существенных прямых контактов, рассказали собеседники телеканала.
"По словам источников, на фоне угроз военных действий США также выдвинули предварительные условия для встречи с иранскими официальными лицами, включая полное прекращение обогащения урана... новые ограничения на иранскую программу баллистических ракет и прекращение любой поддержки иранских прокси-сил в регионе", — говорится в сообщении.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: угроза закрытия, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что прошедшая неделя не принесла результатов в переговорах по снижению напряженности вокруг Ирана, так как Тегеран по-прежнему отказывается уступать требованиям Трампа.
В среду глава Белого дома заявил, что к Ирану уже направляется армада американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он пригрозил исламской республике еще более разрушительной атакой, чем в июне прошлого года, призвав "не допустить повторения" тех событий.
По данным телеканала Fox News, в понедельник ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане. В свою очередь, издание Middle East Eye утверждает, что на этой неделе американцы могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
27 января, 15:42

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
Вчера, 20:10
 
Заголовок открываемого материала