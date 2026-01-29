Рейтинг@Mail.ru
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 29.01.2026 (обновлено: 10:17 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/tramp-2070889978.html
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж
Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:53:00+03:00
2026-01-29T10:17:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070918907_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_071d115cab13435afe78043687152553.jpg
https://ria.ru/20260129/tantsy-2070886600.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070918907_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_ab48a1562f71d961f7841b370ba83747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж

Трамп, вдохновившись стилем Ники Минаж, решил поработать над маникюром

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж
Президент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп и певица Ники Минаж
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром.
"Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр", - пошутил он во время мероприятия на тему инициативы "счетов Трампа", расхваливая Минаж.
На том же мероприятии Минаж и Трамп сфотографировались, держась за руки – у американского лидера уже по устоявшейся традиции можно было заметить плотный слой тонального крема на руке – так обычно он скрывает синяки (в Белом доме заверяли, что виной тому являются частые рукопожатия и аспирин). А Минаж похвасталась длинными нарощенными ногтями.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Танцы Трампа иногда неуместны, считает его супруга
02:25
 
СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала