Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп решил поработать над маникюром, вдохновившись Ники Минаж
Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром.
сша
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вдохновившись стилем рэп-исполнительницы Ники Минаж, решил поработать над своим маникюром.
"Я отращу ногти, потому что мне нравится такой маникюр", - пошутил он во время мероприятия на тему инициативы "счетов Трампа
", расхваливая Минаж.
На том же мероприятии Минаж и Трамп сфотографировались, держась за руки – у американского лидера уже по устоявшейся традиции можно было заметить плотный слой тонального крема на руке – так обычно он скрывает синяки (в Белом доме заверяли, что виной тому являются частые рукопожатия и аспирин). А Минаж похвасталась длинными нарощенными ногтями.