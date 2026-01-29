https://ria.ru/20260129/tramp-2070880920.html
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей"
Более 60% избирателей президента США Дональда Трампа поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных "стран-целей", включая Иран, Гренландию,... РИА Новости, 29.01.2026
Politico: военные действия в одной из стран одобряют 65% избирателей Трампа