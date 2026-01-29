Рейтинг@Mail.ru
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей" - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tramp-2070880920.html
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей"
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей" - РИА Новости, 29.01.2026
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей"
Более 60% избирателей президента США Дональда Трампа поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных "стран-целей", включая Иран, Гренландию,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T00:59:00+03:00
2026-01-29T00:59:00+03:00
в мире
сша
иран
гренландия
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_b652178cac6f3dac31df1d406b631e86.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070786765.html
сша
иран
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070647259_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbdb272f9782f52e02c72c1e8a99c25d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, гренландия, дональд трамп, politico
В мире, США, Иран, Гренландия, Дональд Трамп, Politico
СМИ: избиратели Трампа одобряют военные действия в одной из "стран-целей"

Politico: военные действия в одной из стран одобряют 65% избирателей Трампа

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Более 60% избирателей президента США Дональда Трампа поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных "стран-целей", включая Иран, Гренландию, Кубу, Колумбию, Китай и Мексику, следует из опроса, проведенного изданием Politico.
Согласно опросу, 65% избирателей Трампа заявили, что поддерживают военные действия США, по крайней мере, в одной из "стран-целей". При этом, 50% опрошенных заявили, что Вашингтону следует предпринять военные действия в Иране, 32% выбрали Мексику, еще 30% Колумбию. Как отмечается, 25% считают, что США следует предпринять военные действия в Китае, а 21% выбрали Гренландию. Среди других "стран-целей" были названы Куба, Нигерия, Тайвань, Панама и Исландия.
Опрос проводился с 16 по 19 января среди 2093 американцев. Погрешность составила 2 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Американская армада движется к Ирану, заявил Трамп
Вчера, 15:29
 
В миреСШАИранГренландияДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала