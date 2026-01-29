"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил

Время истекает, предупредил Дональд Трамп, и если быстро не сесть за стол переговоров и не договориться о взаимовыгодном соглашении, то "следующая атака будет гораздо хуже". Кого Трамп пугает в этот раз? Все тот же Иран: президент США дождался подхода на Ближний Восток американской эскадры во главе с авианосцем "Авраам Линкольн", чтобы пригрозить Тегерану новым ударом. Но что он хочет-то, какого "справедливого и равноправного соглашения"? Что Иран должен дать Трампу?

Подобное представление вдохновляет Трампа, но проблема в том, что он играет в свою игру со спичками не просто в нефтегазовом, а в геополитически крайне пожароопасном регионе. Каким бы ловким жонглером и даже фокусником он ни был, как бы ему ни казалось, что он контролирует пламя на конце спички, — даже одной искры, упавшей не туда, может оказаться достаточно для грандиозного пожара и взрыва.