В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег

"Вечно и нисколько не старея, / всюду и в любое время года / длится, где сойдутся два еврея, / спор о судьбах русского народа". Этот "гарик" Игоря Губермана идеально подходит для описания ударной группы американцев, чья задача — завершить конфликт вокруг Украины. Только евреев не два, а три.
В той части группы, что ведет переговоры с Москвой, есть новенький — третий постоянный участник: комиссар Федеральной службы США по закупкам Джош Грюнбаум. Впервые он принял участие в переговорах с российской стороной на встрече в Майами в конце декабря. На прошлой неделе был представлен в Кремле президенту России Владимиру Путину. После этого вошел в состав делегации США на встрече в ОАЭ и должен вернуться туда 1 февраля — на эту дату предварительно согласован очередной сбор сторон для выработки мирного договора.
Когда американцы всерьез задумались о прекращении корейской и вьетнамской войн, понадобились сотни рабочих встреч, чтобы войны действительно закончились. Поэтому Грюнбаум как герой останется с нами, вероятно, надолго, если только процесс примирения не будет ускорен атмосферой абсолютного отчаяния на Украине, а сам Грюнбаум не попадет у начальника в немилость. С его руководителем это запросто может быть, ведь речь идет о президенте США Дональде Трампе.
Трамп известен как увлекающийся, конфликтный, неуживчивый человек, который при этом любит свою семью и евреев. С евреями он породнился по линии старшей дочери Иванки, перешедшей перед свадьбой в религию мужа, Джареда Кушнера, — ортодоксального иудея. Причины того, что нынешний президент США — самый произраильский президент в истории США, обычно объясняют ролью семьи.
Восстановление отношений с Россией тоже стало для Трампа семейным делом. Помимо зятя (то есть Кушнера) в переговорную группу входит, возглавляя ее, Стивен Уиткофф — старый друг, партнер по гольфу, сын продавца женской одежды из Бронкса. Грюнбаум в их компании — третий, он самый свежий, самый молодой: около 40 лет, но точно сказать нельзя, у него нет официальной биографии с датой рождения и даже страницы в Википедии. Известно, что он из ортодоксальной еврейской общины Нью-Джерси, где учился в иешиве, и внук человека, единственного из всей семьи пережившего холокост. И ничто, кроме еврейского происхождения, не объединяет его с другими послами Трампа — Кушнером и Уиткоффом. Даже сам Трамп.
Это еще одна загадка — как именно Грюнбаум попал в президентскую команду. По новостям, сопровождавшим его появление, казалось, что он как-то ассоциирован с Илоном Маском и схож с ним в области как задач, так и биографии. Он тоже человек из большого бизнеса (директор крупной инвестиционной компании), внезапно перешедший на госслужбу, чтобы сэкономить государству кучу денег путем сокращения всего.
Грюнбаум даже рассматривался как возможный преемник Маска в DOGE. А после того как самый богатый человек мира и президент США поссорились, именно Грюнбауму поручили оценить государственные контракты со SpaceX и Tesla на предмет аннулирования. Оценщики пришли к выводу, что эти контракты имеют критическое значение для Пентагона и NASA, поэтому расторгать их не нужно.
Меньше повезло контрактам в области здравоохранения: Грюнбаум разорвал существенную часть из них. Кроме того, он засветился в истории с отменой субсидий и грантов для крупнейших университетов США. Трамп снимает их с довольствия — прежде всего как рассадники разнузданного левачества. А предлогом для таких мер называют пропалестинские акции и проявления "антисемитизма". Грюнбаум, помимо прочего, входит в целевую группу Министерства образования по борьбе с антисемитизмом.
Иными словами, Грюнбаум — это злобный ревизор. На должности, обеспечивающей закупки для государственных нужд, он пытается сэкономить деньги налогоплательщиков. Это, конечно, хорошо. Только бесконечно далеко от конфликта вокруг Украины.
Но дело в том, что у Трампа этим конфликтом занимаются те, кто ему нравится, и те, кому он доверяет. "Семейным" это дело стало во многом из-за того, что нынешний президент не может полагаться на структуры Госдепартамента — "глубинное государство" разрушит конфиденциальность переговоров. Поэтому официальная должность у тех, кто реально наводит мосты между Москвой, Вашингтоном и Киевом, может быть любой.
Уиткофф, например, "по трудовой книжке" — спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, а работает спецпредставителем по всему. Кушнер вообще в частном секторе. А в той части переговорной группы, которая отвечает за контакты с украинцами, обосновался министр армии США Дэн Дрисколл, который входит в президентскую семью со стороны вице-президента как друг и однокашник Джей Ди Вэнса. Его задача на госслужбе — обеспечивать материальные потребности Пентагона, а в переговорной делегации, как показала практика, — рычать на украинцев и давать им понять, что шутки кончились: пора принимать реальность такой, какая она есть.
Задачи Грюнбаума чуть менее очевидны, но все же лежат на поверхности: с ним представители России будут говорить о деньгах.
В плане расстановки фигур на доске он как бы отзеркаливает Кирилла Дмитриева, самого оптимистичного участника российской переговорной группы. Его сложившееся амплуа — говорить о перспективах экономического сотрудничества между Россией и Америкой вплоть до строительства моста через Берингов пролив. Заинтересовать Трампа частью этих перспектив удалось, но предметно их нужно обсуждать не с Уиткоффом и не с Кушнером, это не их профиль. Это профиль Грюнбаума. Он, как и Дмитриев, финансист, специалист по рискованным инвестициям.
Следовательно, обсуждение возможностей перешло в более важную и предметную стадию — стадию выстраивания бизнес-планов. Применительно к отношениям России и США это означает одно из двух.
Либо Владимир Зеленский близок к тому, чтобы принять требования по Донбассу, что делает мирный договор реалистичным. Либо у Трампа решили, что участь Зеленского все равно предрешена и незачем отвлекаться на мелочи, раз можно делать большие деньги.