Начались торги по продаже аэропорта Домодедово
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер", следует из страницы лота на площадке. РИА Новости, 29.01.2026
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
московская биржа
генеральная прокуратура рф
экономика
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер", следует из страницы лота на площадке.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Идет аукцион", - говорится на сайте площадки.
Ранее в четверг был опубликован протокол, согласно которому до торгов не было допущено трое претендентов. Один из них не смог корректно предоставить документы, а двое не внесли необходимый задаток.
Торги по продаже "Домодедово
" пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области
в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры
взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.