Рейтинг@Mail.ru
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/torgi-2070998979.html
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово - РИА Новости, 29.01.2026
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово
Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер", следует из страницы лота на площадке. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:02:00+03:00
2026-01-29T15:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
московская биржа
генеральная прокуратура рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_f723412f24f38c2b9dd67e00bfb62974.jpg
https://ria.ru/20260129/domodedovo-2070970625.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069171073.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d1bcaffff2772e7605d42ed8c63984a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), московская биржа, генеральная прокуратура рф, экономика
Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Московская биржа, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово

На "РТС-тендере" начались торги по продаже Домодедово

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер", следует из страницы лота на площадке.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Идет аукцион", - говорится на сайте площадки.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трех претендентов не допустили до аукциона по продаже Домодедово
Вчера, 13:28
Ранее в четверг был опубликован протокол, согласно которому до торгов не было допущено трое претендентов. Один из них не смог корректно предоставить документы, а двое не внесли необходимый задаток.
Торги по продаже "Домодедово" пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда рублей.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово
20 января, 22:20
 
Московская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)Московская биржаГенеральная прокуратура РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала