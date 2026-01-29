СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и олигарх Игорь Коломойский* могли быть "союзниками" бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в подкупе депутатов, пишет "Украинская правда".
"Самая большая интрига заключается не в том, кто зафиксировал Юлию Тимошенко, а в том, чьи деньги она планировала "раздавать" <…> депутатам от монобольшинства и с кем настолько <…> совпали не только интересы, но и возможности. <…> Несколько источников <…> утверждают, что Юлия Владимировна продолжает быть на связи с Игорем Коломойским*. <…> Вторая версия возможного союзника — <…> Андрей Ермак", — говорится в публикации.
По данным издания, опрошенные выразили уверенность, что Ермаку было бы интересно взять на крючок своего давнего оппонента за политическое влияние — главу президентской фракции Давида Арахамию.
Дело Тимошенко
В середине января в офисе "Батькивщины" прошли обыски, там нашли крупную сумму денег. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.
Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.
