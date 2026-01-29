Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов
23:00 29.01.2026 (обновлено: 23:35 29.01.2026)
СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов
СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов
в мире, украина, юлия тимошенко, андрей ермак, владимир зеленский, игорь коломойский*
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский*
© REUTERS / Viacheslav RatynskyiЮлия Тимошенко в суде
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и олигарх Игорь Коломойский* могли быть "союзниками" бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко в подкупе депутатов, пишет "Украинская правда".
"Самая большая интрига заключается не в том, кто зафиксировал Юлию Тимошенко, а в том, чьи деньги она планировала "раздавать" <…> депутатам от монобольшинства и с кем настолько <…> совпали не только интересы, но и возможности. <…> Несколько источников <…> утверждают, что Юлия Владимировна продолжает быть на связи с Игорем Коломойским*. <…> Вторая версия возможного союзника — <…> Андрей Ермак", — говорится в публикации.

Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Тимошенко обвинила Раду в принятии антиконституционных законов
26 января, 16:28
По данным издания, опрошенные выразили уверенность, что Ермаку было бы интересно взять на крючок своего давнего оппонента за политическое влияние — главу президентской фракции Давида Арахамию.

Дело Тимошенко

В середине января в офисе "Батькивщины" прошли обыски, там нашли крупную сумму денег. Тимошенко заявила, что это ее личные сбережения. По полученному подозрению в коррупции ей может грозить срок до десяти лет.
Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора политика с депутатом, где она обсуждала оплату голосования в парламенте, в том числе по кадровым вопросам. Речь шла о постоянном сотрудничестве с выплатами перед заседаниями. Лидер "Батькивщины" заявила, что на пленках не ее голос.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
За Тимошенко внесли всю сумму залога, пишут СМИ
23 января, 17:27
Депутат Алексей Гончаренко* утверждает, что политик также обсуждала с членами парламента возможность присоединения к ее фракции за деньги.
СМИ связывают обыски с голосованием по отставке главы СБУ Василия Малюка*, где "Батькивщина" сыграла ключевую роль. Это вызвало конфликт с так называемой антизеленской коалицией, в которую входят НАБУ и САП. Именно Малюк* отказывался проверять антикоррупционные органы после скандала с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

Некоторые украинские СМИ считают лидера "Батькивщины" одним из возможных претендентов на пост президента на будущих выборах.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Украине сделали предупреждение Зеленскому после скандала с Тимошенко
14 января, 17:22
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийИгорь Коломойский*
 
 
