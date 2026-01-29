В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза, время анализа занимает 1 час 30 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для выявления ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР. Тест полностью совместим с наиболее распространенным в России оборудованием для ПЦР в реальном времени. В среднем время анализа занимает 1 час 30 минут", - рассказали в пресс-службе.

Хеликобактериоз - это инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Она ассоциируется с развитием хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с повышенным риском рака желудка.

"Благодаря исключительной точности, новый ПЦР-тест способен обнаруживать следовые количества ДНК Helicobacter pylori в широком диапазоне биологического материала, включая биоптат слизистой желудка, фекалии, а также потенциально - слюну", - уточнили в Роспотребнадзоре.