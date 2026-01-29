Рейтинг@Mail.ru
03:38 29.01.2026
В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза

РИА Новости: в РФ разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПЦР-исследование
ПЦР-исследование - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЦР-исследование. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза, время анализа занимает 1 час 30 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали набор реагентов для выявления ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР. Тест полностью совместим с наиболее распространенным в России оборудованием для ПЦР в реальном времени. В среднем время анализа занимает 1 час 30 минут", - рассказали в пресс-службе.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В России разработали препарат для терапии гепатита В
22 января, 08:40
Хеликобактериоз - это инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Она ассоциируется с развитием хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с повышенным риском рака желудка.
"Благодаря исключительной точности, новый ПЦР-тест способен обнаруживать следовые количества ДНК Helicobacter pylori в широком диапазоне биологического материала, включая биоптат слизистой желудка, фекалии, а также потенциально - слюну", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что раннее и точное обнаружение инфекции имеет решающее значение: оно помогает своевременно подобрать эффективное лечение и снизить риск долгосрочных осложнений.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья
27 ноября 2025, 03:57
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
