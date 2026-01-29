https://ria.ru/20260129/test-2070889193.html
В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза
Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза, время анализа занимает 1 час 30 минут, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
В России разработали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР‑тест для диагностики хеликобактериоза, время анализа занимает 1 час 30 минут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
разработали и зарегистрировали набор реагентов для выявления ДНК Helicobacter pylori методом ПЦР. Тест полностью совместим с наиболее распространенным в России
оборудованием для ПЦР в реальном времени. В среднем время анализа занимает 1 час 30 минут", - рассказали в пресс-службе.
Хеликобактериоз - это инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Она ассоциируется с развитием хронического гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с повышенным риском рака желудка.
"Благодаря исключительной точности, новый ПЦР-тест способен обнаруживать следовые количества ДНК Helicobacter pylori в широком диапазоне биологического материала, включая биоптат слизистой желудка, фекалии, а также потенциально - слюну", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что раннее и точное обнаружение инфекции имеет решающее значение: оно помогает своевременно подобрать эффективное лечение и снизить риск долгосрочных осложнений.