https://ria.ru/20260129/tesla-2071029292.html
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов - РИА Новости, 29.01.2026
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:15:00+03:00
2026-01-29T16:15:00+03:00
2026-01-29T16:15:00+03:00
технологии
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828666587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_023188372dd7cce9e91dc0d7cfea7711.jpg
https://ria.ru/20260129/tesla-2070890259.html
https://ria.ru/20260114/mask-2067839837.html
пало-альто
остин
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828666587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05cf0ff368ba7156b19caac05fde0d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, в мире
Технологии, Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
Tesla вложит в xAI $2 млрд
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok, сообщается в отчете Tesla
.
"16 января 2026 года Tesla
заключила соглашение об инвестировании примерно 2 миллиардов долларов в приобретение привилегированных акций серии E компании xAI в рамках недавно объявленного раунда финансирования", - говорится в финотчете компании.
Инвестиции были осуществлены на рыночных условиях и согласованы с другими инвесторами, участвующими в раунде финансирования, отмечается в сообщении.
Эти инвестиции подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, они будут завершены в первом квартале текущего года, указывает компания.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском
, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто
в Остин
, штат Техас
.
Компания xAI, принадлежащая Маску, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.