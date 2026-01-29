Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok, сообщается в отчете Tesla

"16 января 2026 года Tesla заключила соглашение об инвестировании примерно 2 миллиардов долларов в приобретение привилегированных акций серии E компании xAI в рамках недавно объявленного раунда финансирования", - говорится в финотчете компании.

Инвестиции были осуществлены на рыночных условиях и согласованы с другими инвесторами, участвующими в раунде финансирования, отмечается в сообщении.

Эти инвестиции подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, они будут завершены в первом квартале текущего года, указывает компания.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском , основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто Остин , штат Техас