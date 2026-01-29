Рейтинг@Mail.ru
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tesla-2071029292.html
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов - РИА Новости, 29.01.2026
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов
Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:15:00+03:00
2026-01-29T16:15:00+03:00
технологии
пало-альто
остин
техас
илон маск
tesla motors
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828666587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_023188372dd7cce9e91dc0d7cfea7711.jpg
https://ria.ru/20260129/tesla-2070890259.html
https://ria.ru/20260114/mask-2067839837.html
пало-альто
остин
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828666587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05cf0ff368ba7156b19caac05fde0d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors, в мире
Технологии, Пало-Альто, Остин, Техас, Илон Маск, Tesla motors, В мире
Tesla вложит в xAI два миллиарда долларов

Tesla вложит в xAI $2 млрд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники разговаривают возле автомобилей на выставке автопроизводителя Tesla. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla инвестирует около 2 миллиардов долларов в другую компанию Илона Маска - xAI, разработчика чат-бота Grok, сообщается в отчете Tesla.
"16 января 2026 года Tesla заключила соглашение об инвестировании примерно 2 миллиардов долларов в приобретение привилегированных акций серии E компании xAI в рамках недавно объявленного раунда финансирования", - говорится в финотчете компании.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов
Вчера, 04:02
Инвестиции были осуществлены на рыночных условиях и согласованы с другими инвесторами, участвующими в раунде финансирования, отмечается в сообщении.
Эти инвестиции подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, они будут завершены в первом квартале текущего года, указывает компания.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
Компания xAI, принадлежащая Маску, занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка
14 января, 15:38
 
ТехнологииПало-АльтоОстинТехасИлон МаскTesla motorsВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала