Рейтинг@Mail.ru
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tesla-2070890259.html
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов - РИА Новости, 29.01.2026
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов
Компания Tesla прекратит выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует завод в Калифорнии, где впускались машины, для производства человекоподобных... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T04:02:00+03:00
2026-01-29T04:02:00+03:00
технологии
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20260114/mask-2067839837.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, tesla motors
Технологии, Tesla motors
Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

Маск: Tesla прекратит выпуск моделей X и S ради производства роботов-гуманоидов

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 29 янв – РИА Новости. Компания Tesla прекратит выпуск электромобилей Model S и Model X и переоборудует завод в Калифорнии, где впускались машины, для производства человекоподобных роботов, сообщил ее глава Илон Маск.
"Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии. Так что если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ, потому что мы ожидаем сворачивания производства в следующем квартале", – сообщил он в ходе конференц-звонка по итогам работы компании, который транслировался на YouTube.
Поддержка данных моделей будет продолжена, заверил бизнесмен.
На фабрике в Калифорнии, где производили данные модели, будут делать гуманоидных роботов Optimus, цель - 1 миллион в год, отметил Маск.
Пока что на сайте Tesla доступны обе модели, убедился корреспондент РИА Новости.
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Tesla перестает продавать автопилот, будет доступна только подписка
14 января, 15:38
 
ТехнологииTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала