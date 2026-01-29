Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев
09:28 29.01.2026
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев - РИА Новости, 29.01.2026
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев
Четверых подростков будут судить в Марий Эл за экстремизм на почве национальной и расовой ненависти и преступления террористической направленности, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев

В Марий Эл 4 подростков будут судить за нападения на иностранцев и теракт

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Четверых подростков будут судить в Марий Эл за экстремизм на почве национальной и расовой ненависти и преступления террористической направленности, сообщили в СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет… Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
20 декабря 2025, 06:23
По версии следствия, не позднее 24 февраля 2024 года подросток, придерживавшийся националистических взглядов, создал в Йошкар-Оле экстремистское сообщество, в которое вовлек еще двоих несовершеннолетних, для подготовки и совершения преступлений на почве расовой и национальной ненависти.
В ведомстве уточнили, что с 20 февраля по 17 мая 2024 года трое подростков в Йошкар-Оле совершили серию нападений на иностранных граждан и местного жителя. В четырех эпизодах, добавили в СК, использовались кастет, резиновая дубинка, газовый баллончик и бейсбольная бита. При этом организатор сообщества также распространял в одном из мессенджеров призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Кроме того, двое подростков, являясь сторонниками неонацистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ, вступили в ее ряды. По данным правоохранителей, 29 декабря 2024 года они, действуя по указанию представителя этой организации, за денежное вознаграждение совершили теракт в деревне Рябинка – облили горючим и подожгли автомобиль с патриотической символикой, нанеся ущерб его владельцу в размере не менее 560 тысяч рублей.
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), частей 1, 2 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), шесть эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и три эпизода преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Саранске нашли подростка, взорвавшего петарду у детской коляски
27 января, 14:40
 
ПроисшествияРоссияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
