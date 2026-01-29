В Марий Эл четырех подростков будут судить за нападения на иностранцев

"Завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет… Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), частей 1, 2 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), шесть эпизодов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) и три эпизода преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).