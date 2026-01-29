Мэр Тегерана заявил о начале подготовки убежищ на случай военного конфликта

https://ria.ru/20260129/tegeran-2071093839.html
ТЕГЕРАН, 29 янв - РИА Новости.
Мэр иранской столицы Тегерана Алиреза Закани заявил о начале подготовки в городе убежищ на случай возникновения потенциального военного конфликта, под убежища планируется оборудовать подземные парковки и ряд станций метро, передает агентство ILNA
.
"Работа (по созданию убежищ - ред.) находится на повестке дня. Мы запланировали ее после 12-дневной войны (с Израилем
, которая произошла в июне 2025 года - ред.) и стремимся к тому, чтобы при помощи парковок-убежищ создать для людей возможность, чтобы на протяжении года они могли пользоваться подземными парковками, а в случае возникновения опасности, - которая, будем надеяться, никогда не наступит, - использовали бы их в качестве убежищ", - приводит агентство слова мэра Тегерана
.
Закани уточнил, что на данный момент властями города обозначены две локации, где будет развиваться проект по созданию таких парковок-убежищ, упомянув, что реализация задуманного займет несколько лет, при этом власти столицы планируют создать убежища в каждом районе города.
Мэр Тегерана также отметил, что линии метро обладают потенциалом для создания в них убежищ, и в этом направлении власти столицы предприняли несколько шагов.