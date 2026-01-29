Рейтинг@Mail.ru
12:51 29.01.2026
Все поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции
Все поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции
Все поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график или прибыли на... РИА Новости, 29.01.2026
республика крым
гранд сервис экспресс
республика крым
Новости
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Все поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил железнодорожный перевозчик в сообщении с Крымом "Гранд сервис экспресс".
"Все поезда "Таврия", которые следовали с задержкой из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.
 
Республика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
