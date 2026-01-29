https://ria.ru/20260129/tavriya-2070961450.html
Все поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции
Все поезда "Таврия", которые задерживались в пути из-за приостановки движения на Крымском мосту в ночь с 27 на 28 января, введены в график или прибыли на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:51:00+03:00
2026-01-29T12:51:00+03:00
2026-01-29T12:51:00+03:00
республика крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg
республика крым
республика крым, гранд сервис экспресс
Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс
Все задержанные поезда "Таврия" введены в график или прибыли на станции