В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников

ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Полиция в Ташкенте накрыла в одном из районов столицы Узбекистана мошеннический колл-центр, где людям звонили о выигрыше в "призовой игре" на онлайн-торговой платформе, задержано 16 человек, сообщили РИА Новости в МВД страны.

"В ходе оперативно-розыскного мероприятия в одном из подвалов многоквартирного дома в Чиланзарском районе Ташкента пресечена деятельность подпольного колл-центра, где работали 16 человек, все они задержаны", - сказал представитель МВД.

По оперативным данным, задержанные звонили людям и сообщали ложную информацию о выигрыше в "призовой игре" на онлайн-торговой платформе. Для получения "подарка" они убеждали потерпевших оформить кредит или микрозаём и перевести средства через частное предприятие, обещая впоследствии полностью компенсировать расходы. После перевода денег связь с потерпевшими обрывалась.