В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников
10:51 29.01.2026 (обновлено: 10:52 29.01.2026)
В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников
В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников - РИА Новости, 29.01.2026
В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников
Полиция в Ташкенте накрыла в одном из районов столицы Узбекистана мошеннический колл-центр, где людям звонили о выигрыше в "призовой игре" на онлайн-торговой... РИА Новости, 29.01.2026
ташкент, узбекистан, в мире
Ташкент, Узбекистан, В мире
В Ташкенте накрыли подпольный кол-центр мошенников

В Ташкенте задержали 16 человек по подозрению в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 янв – РИА Новости. Полиция в Ташкенте накрыла в одном из районов столицы Узбекистана мошеннический колл-центр, где людям звонили о выигрыше в "призовой игре" на онлайн-торговой платформе, задержано 16 человек, сообщили РИА Новости в МВД страны.
"В ходе оперативно-розыскного мероприятия в одном из подвалов многоквартирного дома в Чиланзарском районе Ташкента пресечена деятельность подпольного колл-центра, где работали 16 человек, все они задержаны", - сказал представитель МВД.
По оперативным данным, задержанные звонили людям и сообщали ложную информацию о выигрыше в "призовой игре" на онлайн-торговой платформе. Для получения "подарка" они убеждали потерпевших оформить кредит или микрозаём и перевести средства через частное предприятие, обещая впоследствии полностью компенсировать расходы. После перевода денег связь с потерпевшими обрывалась.
В ходе обыска в колл-центре в качестве вещественных доказательств были изъяты 22 компьютера, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, а также списки с полными персональными и финансовыми данными более 2,5 тысяч граждан. "В настоящее время проводятся предварительное следствие по установлению причастности участников группы к мошенничеству в других регионах, а также по определению и возмещению материального ущерба, причиненного гражданам", - добавили в ГУВД.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Российский консул рассказал, за что бьют пленников колл-центра в Мьянме
12 октября 2025, 07:41
 
Ташкент, Узбекистан, В мире
 
 
