Новая "броня". Что НАТО разрабатывает для конфликта с Россией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Армии Запада активно обновляют главный ударный кулак. США впервые представили прототип нового "Абрамса", Германия — очередную версию "Леопарда", а Франция разрабатывает "Леклерк" следующего поколения. На что делают ставку конструкторы и как передовая техника изменит поле боя — в материале РИА Новости.

Американец

Прототип перспективного основного боевого танка M1E3, представленный в январе на автомобилестроительном заводе в Детройте, разительно отличается от концептов, которые ранее публиковал Пентагон. Внешне он похож уже не на танк из научно-фантастического романа, а скорее на облегченный M1A2 предыдущего поколения.

© AP Photo / Jose Juarez Танк M1E3 Abrams © AP Photo / Jose Juarez Танк M1E3 Abrams

При сохранении основных компоновочных решений машина выглядит существенно меньше. Заявленная боевая масса — порядка 55 тонн: более чем на десять тонн легче последней модификации "Абрамса" M1A2 SEP v.3 и на семь — самого распространенного варианта, M1A2.

Конструкция M1E3 — революция в танкостроении США. Впервые в истории решили полностью отказаться от четвертого члена экипажа. В отличие от советских танков семейства Т-64/Т-72/Т-80/Т-90 и французских Leclerk американские машины не обладали автоматом заряжания, поэтому снаряды в канал ствола досылались вручную — заряжающим. Новым ОБТ управляют три танкиста: командир, мехвод и оператор-наводчик. Как и в российском Т-14 "Армата", располагаться они будут в одном боевом отделении в бронированной капсуле. А башня с орудием и боекомплектом станет необитаемой.

© Getty Images / Jim West/UCG/Universal Images Group Танк M1E3 Abrams © Getty Images / Jim West/UCG/Universal Images Group Танк M1E3 Abrams

Сообщается, что в отличие от предыдущих вариантов "Абрамса" новая машина получит дизельную силовую установку вместо газотурбинной. Разработчики одобрили шестицилиндровый дизельный двигатель Caterpillar C13D мощностью 1100 лошадиных сил. Вероятный противник наконец-то осознал, что подгонять наливняки с солярой в подразделения будет гораздо дешевле, чем цистерны с авиационным керосином.

А вот орудие не поменяют — все та же 120-миллиметровая пушка M256 с длиной ствола в 44,2 калибра. Но заявляется, что она получит новые боеприпасы. Вероятно, осколочные, с программируемым воздушным подрывом, что в теории должно дать возможность защищаться от FPV-дронов. Но как это получится на практике — покажет время.

Немец

Не отстают от американцев и их главные союзники по НАТО — немцы. В конце прошлого года концерн KNDS презентовал Leopard 2A8 — последнюю модификацию машины, принятой на вооружение в 1979-м.

© Getty Images / Alexandra Beier Leopard 2A8 © Getty Images / Alexandra Beier Leopard 2A8

Во многом она основана на предыдущем варианте А7+, но отличается сильно переработанной башней. Там полностью заменили лобовую часть — по заявлениям немецких оружейников, новая обладает значительно большей бронезащитой. Из-за этого изменения "Леопард" внешне стал сильно напоминать южнокорейский K2 Black Panther.

Кроме того, усилили круговое бронирование от РПГ и ПТУР, а также противоминную защиту. А8 получил обновленную систему управления огнем, комплекс РЭБ, средства связи и дистанционно управляемую турель с крупнокалиберным пулеметом на башне.

Но главное нововведение — наличие комплекса активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Он предназначен для перехвата противотанковых гранат и ракет на подлете, которые уничтожаются специальным боеприпасом. Целеуказание дает бортовая РЛС с активной фазированной решеткой. Заявляется, что КАЗ способен работать одновременно по нескольким целям, приближающимся с разных сторон. Опыт применения ЦАХАЛ доказал эффективность устройства.

Известно, что бундесвер планирует получить 123 танка. Поставки стартуют в 2027-м и завершатся в 2030-м. Начальная партия обновленных "Леопардов" предназначена для соединения в Литве — первого постоянного места дислокации войск Германии за пределами страны со времен Второй мировой. В Берлине это усиление называют вкладом в обеспечение безопасности восточного фланга НАТО. Таким образом, никто не скрывает, что Leopard 2A8 предназначены главным образом для противостояния России.

Француз

Тем временем Париж активно пиарит свой проект национального ОБТ нового поколения — Leclerc Evolution. Основная особенность — 120-миллиметровая пушка ASCALON с длиной ствола 58 калибров и сменным стволом, позволяющим вести огонь 140-миллиметровыми снарядами. Замена орудия, как уверяют, занимает всего 25 минут, что значительно повышает универсальность машины.

Разработчики подчеркивают, что пушка ASCALON значительно превосходит 120-миллиметровые орудия предыдущего поколения. Энергия воздействия на цель превысит десять мегаджоулей. Предусмотрен также 22-зарядный автомат заряжания в двухместной башне. Дополнительное вооружение — 30-миллиметровая пушка против дронов, а также пусковая установка для барражирующих боеприпасов, позволяющая бороться с целями вне зоны прямой видимости.

Панорамный прицел командира и прицел наводчика работают и в темное время суток. Новая броня, сменные системы защиты шасси и неназванный комплекс активной защиты заметно повысят живучесть экипажа. На башне смонтируют систему радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Мощность двигателя — 1500 лошадиных сил, скорость — до 68 километров в час на дороге, запас хода — 470 километров, дорожный просвет — 475 миллиметров. Но все это пока только в проекте и в единичных прототипах. Программа сегодня на стадии активной разработки. И ее перспективы туманны: для командования французской армии танки до недавних пор были не в приоритете.