Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Доехать на такси из центра Москвы до аэропорта "Домодедово" сейчас дороже, чем долететь до Омска, выяснил корреспондент РИА Новости.

Доехать же до "Шереметьево" от метро "Парк культуры" сейчас обойдется в 14,2 миллиона раз дешевле стоимости сегодняшней покупки структуры крупнейшего российского аэропорта, - лишь 4 673 рубля.