Рейтинг@Mail.ru
Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 29.01.2026 (обновлено: 20:00 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/taksi-2071067124.html
Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск
Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск - РИА Новости, 29.01.2026
Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск
Доехать на такси из центра Москвы до аэропорта "Домодедово" сейчас дороже, чем долететь до Омска, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:49:00+03:00
2026-01-29T20:00:00+03:00
омск
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/44/1513944445_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_97eeff4eacad31ebf4b19b4a2264e278.jpg
https://ria.ru/20260129/taksi-2071064274.html
https://ria.ru/20260129/sneg-2071038218.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151394/44/1513944445_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ee48439c179670f15ed52a877f945457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, общество
Омск, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве, Общество
Поездка на такси до Домодедово стала дороже полета из Москвы в Омск

РИА Новости: доехать на такси до "Домодедово" сейчас дороже полета до Омска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада
Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Доехать на такси из центра Москвы до аэропорта "Домодедово" сейчас дороже, чем долететь до Омска, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, цена поездки от метро "Парк культуры" до "Домодедово" в сервисе "Яндекс Go" вечером во вторник составила 5944 рубля.
Движение транспорта во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Цены на такси в Москве выросли втрое из-за снегопада и пробок
Вчера, 18:38
При этом, например, цена билета в эконом-класс на рейс авиакомпании "Победа" в Омск на сегодняшний вечер составляет всего 5554 рубля.
Сегодня состоялся аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" - его выиграла структура "Шереметьево", предложив 66,1 миллиарда рублей.
Доехать же до "Шереметьево" от метро "Парк культуры" сейчас обойдется в 14,2 миллиона раз дешевле стоимости сегодняшней покупки структуры крупнейшего российского аэропорта, - лишь 4 673 рубля.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Снегопад в Москве попал в тройку самых сильных по росту снежного покрова
Вчера, 16:50
 
ОмскДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Снегопад в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала