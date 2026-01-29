Рейтинг@Mail.ru
Цены на такси в Москве выросли втрое из-за снегопада и пробок
18:38 29.01.2026 (обновлено: 18:56 29.01.2026)
Цены на такси в Москве выросли втрое из-за снегопада и пробок
Цены на такси в Москве выросли втрое из-за снегопада и пробок

Движение транспорта во время снегопада в Москве
Движение транспорта во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 3-3,5 раза на фоне сильного снегопада и девятибалльных пробок, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так на 18.20 мск цена поездки из центра в разные районы города выросла в 3-3,5 раза по сравнению с аналогичным временем в бесснежные дни. При этом время в пути увеличено примерно в два раза.
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Вчера, 17:46
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов больше, чем свободных машин... Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении "Яндекс Go".
Пробки в четверг вечером в Москве достигли 9 баллов на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Затруднения движения наблюдаются в центре города.
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова ранее сообщила РИА Новости, что высота сугробов в Москве достигла 58 сантиметров, что близко к рекордному показателю за всю историю наблюдений.
Движение транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В центре Москвы временно перекрыли движение на некоторых участках
Вчера, 16:56
 
Авто Москва Россия Марина Макарова Яндекс Гидрометцентр Снегопад в Москве Общество
 
 
