Цены на такси в Москве выросли втрое из-за снегопада и пробок

Цены на такси в Москве вечером в четверг выросли в 3-3,5 раза на фоне сильного снегопада и девятибалльных пробок, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T18:38:00+03:00
2026-01-29T18:38:00+03:00
2026-01-29T18:56:00+03:00
авто
москва
россия
марина макарова
яндекс
гидрометцентр
снегопад в москве
общество
