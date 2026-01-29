Павел Табаков озвучил аудиогид к выставке саратовских художников

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Павел Табаков озвучил аудиогид к выставке "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х", работающей в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.

"Подробный аудиогид к этой экспозиции подготовил Музей Москвы, а озвучил Павел Табаков, сын Олега Табакова, одного из самых известных саратовцев нашей страны", — пояснили в пресс-службе музея.

Посетители узнают, как жили и творили представители знаменитых объединений "Голубая роза" и "Алая роза", познакомятся с радикальными новациям эпохи авангарда, проектами советской фрески и поисками новой картины 1930–1950-х.

"​​Мне было очень приятно получить предложение озвучить аудиогид про художников саратовской школы. Я сразу согласился, так как с большим уважением и любовью отношусь к малой родине своего отца. Эта работа позволила мне чуть глубже погрузиться в мир, в котором рос Олег Павлович", — поделился Павел Табаков.

В экспозиции, разместившейся на пяти этажах, более 200 живописных, скульптурных и графических работ со всей страны. Волжские пейзажи учеников Петра Уткина, авангардные эксперименты начала 1920-х из саратовских Свободных мастерских (СВОМАС) под руководством Валентина Юстицкого. Отдельные залы посвятили новаторскому объединению "Четыре искусства" и его участнику, саратовцу Алексею Карёву. Также можно увидеть работы основателей объединения "Голубая роза" — Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Мартироса Сарьяна, Петра Уткина, Александра Матвеева.