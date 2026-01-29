Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Рожденный в 2024 году младший сын убитой подростками женщины из Кузбасса живет с отцом и родственниками, семья в материальной помощи не нуждается, сообщила РИА Новости в министерстве образования региона.

В декабре 2025 года пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила о задержании двух подростков, подозреваемых в убийстве 36-летней женщины. Сотрудники СК и МВД установили, что к смерти женщины причастна ее 14-летняя дочь и ее 16-летний знакомый. Оба подростка были арестованы по обвинению в убийстве.

Тогда же стало известно, что у погибшей остался ребенок 2024 года рождения, который находится с отцом.

Как рассказали РИА Новости в министерстве образования Кузбасса, после произошедшей трагедии отец младшего мальчика был приглашен в опеку, с ним беседовали по поводу дальнейшей судьбы сына и организации необходимой помощи семье.

"Отец сообщил, что ему помогают его родители, что в помощи он не нуждается, ему были оставлены контакты КДН (комиссии по делам несовершеннолетних – ред.) и органов опеки для обращения в случае… трудностей. Сейчас ребёнок проживает с отцом, бабушкой и дедушкой", – рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что отец малыша, а также бабушка и дедушка работают.

"Доход в семье хороший, в материальной помощи не нуждаются. Часто ребёнка берет к себе родная тётя - родная сестра матери… Ребёнок под присмотром", – уточнили в министерстве.

Как писали местные паблики, дочь решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.