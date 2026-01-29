https://ria.ru/20260129/syn-2070916103.html
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Рожденный в 2024 году младший сын убитой подростками женщины из Кузбасса живет с отцом и родственниками, семья в материальной помощи не нуждается, сообщила РИА Новости в министерстве образования региона.
В декабре 2025 года пресс-служба СУСК РФ
по региону сообщила о задержании двух подростков, подозреваемых в убийстве 36-летней женщины. Сотрудники СК
и МВД установили, что к смерти женщины причастна ее 14-летняя дочь и ее 16-летний знакомый. Оба подростка были арестованы по обвинению в убийстве.
Тогда же стало известно, что у погибшей остался ребенок 2024 года рождения, который находится с отцом.
Как рассказали РИА Новости в министерстве образования Кузбасса, после произошедшей трагедии отец младшего мальчика был приглашен в опеку, с ним беседовали по поводу дальнейшей судьбы сына и организации необходимой помощи семье.
"Отец сообщил, что ему помогают его родители, что в помощи он не нуждается, ему были оставлены контакты КДН (комиссии по делам несовершеннолетних – ред.) и органов опеки для обращения в случае… трудностей. Сейчас ребёнок проживает с отцом, бабушкой и дедушкой", – рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что отец малыша, а также бабушка и дедушка работают.
"Доход в семье хороший, в материальной помощи не нуждаются. Часто ребёнка берет к себе родная тётя - родная сестра матери… Ребёнок под присмотром", – уточнили в министерстве.
Как писали местные паблики, дочь решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Валентина Богатенко ранее информировала, что семьи этих подростков считались благополучными. По данным министра образования региона, педагоги школы, где училась девочка, не фиксировали агрессию с ее стороны.