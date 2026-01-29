Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками - РИА Новости, 29.01.2026
10:05 29.01.2026
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками - РИА Новости, 29.01.2026
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками
Рожденный в 2024 году младший сын убитой подростками женщины из Кузбасса живет с отцом и родственниками, семья в материальной помощи не нуждается, сообщила РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:05:00+03:00
2026-01-29T10:05:00+03:00
происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти рассказали, где живет сын женщины из Кузбасса, убитой подростками

РИА Новости: сын убитой подростками женщины из Кузбасса живет с отцом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Рожденный в 2024 году младший сын убитой подростками женщины из Кузбасса живет с отцом и родственниками, семья в материальной помощи не нуждается, сообщила РИА Новости в министерстве образования региона.
В декабре 2025 года пресс-служба СУСК РФ по региону сообщила о задержании двух подростков, подозреваемых в убийстве 36-летней женщины. Сотрудники СК и МВД установили, что к смерти женщины причастна ее 14-летняя дочь и ее 16-летний знакомый. Оба подростка были арестованы по обвинению в убийстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью
28 октября 2025, 06:27
Тогда же стало известно, что у погибшей остался ребенок 2024 года рождения, который находится с отцом.
Как рассказали РИА Новости в министерстве образования Кузбасса, после произошедшей трагедии отец младшего мальчика был приглашен в опеку, с ним беседовали по поводу дальнейшей судьбы сына и организации необходимой помощи семье.
"Отец сообщил, что ему помогают его родители, что в помощи он не нуждается, ему были оставлены контакты КДН (комиссии по делам несовершеннолетних – ред.) и органов опеки для обращения в случае… трудностей. Сейчас ребёнок проживает с отцом, бабушкой и дедушкой", – рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что отец малыша, а также бабушка и дедушка работают.
"Доход в семье хороший, в материальной помощи не нуждаются. Часто ребёнка берет к себе родная тётя - родная сестра матери… Ребёнок под присмотром", – уточнили в министерстве.
Как писали местные паблики, дочь решилась на убийство матери из-за того, что та заставляла её сидеть с младшим братом, вовремя приходить домой и делать уроки.
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Валентина Богатенко ранее информировала, что семьи этих подростков считались благополучными. По данным министра образования региона, педагоги школы, где училась девочка, не фиксировали агрессию с ее стороны.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
16 января, 14:16
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
