В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, сообщает энергохолдинг ДТЭК.
"Киевская область: в некоторых частях Броварского и Бориспольского районов по команде "Укрэнерго" были проведены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
ДТЭК не называет причин и возможных сроков действия отключений.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны
28 января, 18:07