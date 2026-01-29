Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света
13:41 29.01.2026
В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света
В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 29.01.2026
В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии начались в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, сообщает энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 29.01.2026
в мире
киев
киевская область
виталий кличко
дтэк
укрэнерго
киев
киевская область
в мире, киев, киевская область, виталий кличко, дтэк, укрэнерго
В мире, Киев, Киевская область, Виталий Кличко, ДТЭК, Укрэнерго

В двух районах Киевской области ввели экстренные отключения света

Заснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии начались в Броварском и Бориспольском районах Киевской области, сообщает энергохолдинг ДТЭК.
"Киевская область: в некоторых частях Броварского и Бориспольского районов по команде "Укрэнерго" были проведены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
ДТЭК не называет причин и возможных сроков действия отключений.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Поврежденная тепловая электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Укрэнерго" заявило о дефиците мощности в энергосистеме страны
В миреКиевКиевская областьВиталий КличкоДТЭКУкрэнерго
 
 
