Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать

СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Похороны погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова запланированы на 31 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.

Москву. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова , на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула

"Прощание с Николаем состоится в субботу 31 января", - сообщила Свечникова.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.