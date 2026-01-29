https://ria.ru/20260129/svechnikov-2071050160.html
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать - РИА Новости, 29.01.2026
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать
Похороны погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова запланированы на 31 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:39:00+03:00
2026-01-29T17:39:00+03:00
2026-01-29T17:48:00+03:00
спорт
турция
московская область (подмосковье)
стамбул
босфор
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069521409.html
https://ria.ru/20260124/svechnikov-2070001385.html
турция
московская область (подмосковье)
стамбул
босфор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, турция, московская область (подмосковье), стамбул, босфор, николай свечников
Спорт, Турция, Московская область (Подмосковье), Стамбул, Босфор, Николай Свечников
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать
РИА Новости: похороны погибшего пловца Свечникова запланированы на 31 января
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Похороны погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова запланированы на 31 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре
найдено тело пловца Свечникова
, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула
в Москву
.
"Прощание с Николаем состоится в субботу 31 января", - сообщила Свечникова.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России
в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее агентству осведомленный источник.