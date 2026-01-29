Рейтинг@Mail.ru
17:39 29.01.2026
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать
спорт, турция, московская область (подмосковье), стамбул, босфор, николай свечников
Спорт, Турция, Московская область (Подмосковье), Стамбул, Босфор, Николай Свечников
Николай Свечников
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 29 янв - РИА Новости. Похороны погибшего в Турции российского пловца Николая Свечникова запланированы на 31 января, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина Свечникова.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
"Прощание с Николаем состоится в субботу 31 января", - сообщила Свечникова.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели Свечникова, заявили ранее дипломаты.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее агентству осведомленный источник.
