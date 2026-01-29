Рейтинг@Mail.ru
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни - РИА Новости, 29.01.2026
21:04 29.01.2026
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни
Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню РИА Новости, 29.01.2026
экономика
сша
сергей суверов
центральный банк рф (цб рф)
арикапитал
сша
экономика, сша, сергей суверов, центральный банк рф (цб рф), арикапитал
Экономика, США, Сергей Суверов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Арикапитал
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни

Суверов: падение доллара на досанкционные уровни может значить и снижение рубля

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Купюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню поддержки, и рубль может притормозить в росте и начать снижаться, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2023 года
Вчера, 17:10
"Рубль сейчас укрепился на фоне увеличения продаж валюты финансовыми властями на "тонком" рынке в условиях высоких рублевых ставок и слабого спроса на импорт. Поддержку рублю также оказывает рост мировых цен на золото и другие металлы, которые составляют ощутимую статью российского экспорта", - добавляет он.
Однако увеличение дисконта стоимости российской нефти и накопленная инфляция создают предпосылки для разворота курса рубля вниз, и это может произойти в среднесрочной перспективе, предупреждает эксперт.
"Таким образом, факторы ослабления рубля копятся и скоро могут сработать, поэтому курс доллара в районе 75 рублей близок к локальному "дну" - уровню поддержки, обусловленному его многолетней динамикой", - резюмирует Суверов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп заявил, что введение пошлин усилило национальную безопасность США
Вчера, 20:18
 
ЭкономикаСШАСергей СуверовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Арикапитал
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
