Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню поддержки, и рубль может притормозить в росте и начать снижаться, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей.

"Рубль сейчас укрепился на фоне увеличения продаж валюты финансовыми властями на "тонком" рынке в условиях высоких рублевых ставок и слабого спроса на импорт. Поддержку рублю также оказывает рост мировых цен на золото и другие металлы, которые составляют ощутимую статью российского экспорта", - добавляет он.

Однако увеличение дисконта стоимости российской нефти и накопленная инфляция создают предпосылки для разворота курса рубля вниз, и это может произойти в среднесрочной перспективе, предупреждает эксперт.