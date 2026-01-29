https://ria.ru/20260129/suverov-2071085309.html
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни
Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:04:00+03:00
2026-01-29T21:04:00+03:00
2026-01-29T21:04:00+03:00
экономика, сша, сергей суверов, центральный банк рф (цб рф), арикапитал
Эксперт пояснил, что значит падение доллара на досанкционные уровни
Суверов: падение доллара на досанкционные уровни может значить и снижение рубля
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Падение внебиржевого курса доллара ниже 75 рублей обусловлено рядом факторов, однако многолетняя динамика курса показывает, что валюта США приблизилась к уровню поддержки, и рубль может притормозить в росте и начать снижаться, заявил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Доллар упал на досанкционные уровни начала 2020-х годов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ
тогда почти два года колебался вокруг отметки 75 рублей и, в частности, на 17 февраля 2022 года составлял 75,01 рубля. После этого он взлетал до 116,75 рубля (12 марта 2022-го), падал до 52,51 рубля (1 июля 2022-го). Затем, по итогам широких многолетних колебаний он вернулся в район 75 рублей.
"Рубль сейчас укрепился на фоне увеличения продаж валюты финансовыми властями на "тонком" рынке в условиях высоких рублевых ставок и слабого спроса на импорт. Поддержку рублю также оказывает рост мировых цен на золото и другие металлы, которые составляют ощутимую статью российского экспорта", - добавляет он.
Однако увеличение дисконта стоимости российской нефти и накопленная инфляция создают предпосылки для разворота курса рубля вниз, и это может произойти в среднесрочной перспективе, предупреждает эксперт.
"Таким образом, факторы ослабления рубля копятся и скоро могут сработать, поэтому курс доллара в районе 75 рублей близок к локальному "дну" - уровню поддержки, обусловленному его многолетней динамикой", - резюмирует Суверов
