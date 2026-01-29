https://ria.ru/20260129/sukhogruz-2070996396.html
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек
Десять членов экипажа находятся на борту севшего на мель вблизи торгового порта Махачкалы сухогруза "Каспиан Шива", угроза затопления судна отсутствует,... РИА Новости, 29.01.2026
