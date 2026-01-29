Рейтинг@Mail.ru
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек - РИА Новости, 29.01.2026
14:55 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sukhogruz-2070996396.html
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек - РИА Новости, 29.01.2026
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек
Десять членов экипажа находятся на борту севшего на мель вблизи торгового порта Махачкалы сухогруза "Каспиан Шива", угроза затопления судна отсутствует,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:55:00+03:00
2026-01-29T14:55:00+03:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040171966_0:20:720:425_1920x0_80_0_0_23da4dcdf2f3b32382bc13f644e9febf.jpg
https://ria.ru/20260129/reuters-2070883806.html
махачкала
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек

На севшем на мель возле Махачкалы сухогрузе "Каспиан Шива" находятся 10 человек

© Фото : АО "Волга-флот"Сухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : АО "Волга-флот"
Сухогруз. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Десять членов экипажа находятся на борту севшего на мель вблизи торгового порта Махачкалы сухогруза "Каспиан Шива", угроза затопления судна отсутствует, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На борту судна экипаж в составе десяти человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угрозы затопления сухогруза нет.
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
