Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Каспийском море, недалеко от Махачкалы, сел на мель сухогруз, сообщил главк МЧС по Дагестану.

"Поступило сообщение о посадке сухогруза "Каспиан Шива" без груза (балласт 2800 тонн) на мель в семи километрах от Махачкалинского торгового порта", — говорится в релизе.

Вода из балластного танка поступает в трюм, добавили в ведомстве.