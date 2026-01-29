Рейтинг@Mail.ru
Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы
14:37 29.01.2026 (обновлено: 15:10 29.01.2026)
Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы
В Каспийском море, недалеко от Махачкалы, сел на мель сухогруз, сообщил главк МЧС по Дагестану. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фгуп "росморпорт"
махачкала
россия
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "росморпорт"
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ФГУП "Росморпорт"
МЧС: сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в семи километрах от порта Махачкалы

Порт Махачкалы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Каспийском море, недалеко от Махачкалы, сел на мель сухогруз, сообщил главк МЧС по Дагестану.
"Поступило сообщение о посадке сухогруза "Каспиан Шива" без груза (балласт 2800 тонн) на мель в семи километрах от Махачкалинского торгового порта", — говорится в релизе.
Вода из балластного танка поступает в трюм, добавили в ведомстве.
На помощь судну направились два буксира "Флагман" и "Фаворит". На сухогруз передали насосы для откачки воды.
ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФГУП "Росморпорт"
 
 
