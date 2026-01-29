https://ria.ru/20260129/suhogruz-2070990826.html
Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы
Сухогруз сел на мель в семи километрах от торгового порта Махачкалы
В Каспийском море, недалеко от Махачкалы, сел на мель сухогруз, сообщил главк МЧС по Дагестану. РИА Новости, 29.01.2026
МЧС: сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в семи километрах от порта Махачкалы