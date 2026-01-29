https://ria.ru/20260129/sugrob-2070922287.html
Высота сугробов в Москве может побить рекорд, рассказал синоптик
Тишковец: высота сугробов в Москве достигла 60 см, что вдвое больше нормы