Высота сугробов в Москве может побить рекорд, рассказал синоптик - РИА Новости, 29.01.2026
10:31 29.01.2026
Высота сугробов в Москве может побить рекорд, рассказал синоптик
общество, москва, московская область (подмосковье), серпухов, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Евгений Тишковец, Новый год
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Высота сугробов в Москве в четверг утром достигла 60 сантиметров, что вдвое больше, чем положено по климатической норме, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате рекордных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, в центре столицы, на Балчуге, - 60 сантиметров, в Тушино - 62 сантиметра. Это вдвое больше, чем положено по климатической норме", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые большие сугробы в Черустях и Серпухове - 64 сантиметра, Коломне - 63 сантиметра, Волоколамске - 60 сантиметров.
"По уточненной метеостатистике, рекорд для 29 января составляет 61 сантиметр, который держится с 1994 года. Учитывая, что сегодня ожидается еще 3-5 миллиметров осадков, шанс на повтор достижения 32-летней давности сохраняется", - заключил Тишковец.
Снег на еловых ветках - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"А снег идет". Насколько хорошо вы знакомы с популярными песнями о зиме?
