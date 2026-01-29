https://ria.ru/20260129/sud-2071050582.html
Суд в Москве рассмотрит иск Минцифры к "Ростелекому" в закрытом режиме
Суд в Москве рассмотрит иск Минцифры к "Ростелекому" в закрытом режиме - РИА Новости, 29.01.2026
Суд в Москве рассмотрит иск Минцифры к "Ростелекому" в закрытом режиме
29.01.2026
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании решил рассмотреть в закрытом режиме иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании около 238 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.
К этому делу в статусе третьих лиц привлечен ряд силовых ведомств. Слушания в четверг были отложены на март.
Всего Минцифры с 4 по 15 декабря направило в этот суд четыре иска к "Ростелекому
" на общую сумму более 872 миллионов рублей. Самый крупный из них – около 530 миллионов – суд начнет рассматривать в феврале. Основания исковых требований не сообщались.
Ранее стороны неоднократно судились примерно с таким же составом участников вокруг проекта создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". Но тогда истцом выступал "Ростелеком", а ответчиком – Минцифры.
В 2011 году правительство РФ
назначило компанию единственным исполнителем поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ
, Росграница
, ФМС
, Росморречфлот
.
"Ростелеком" обеспечивает предоставление услуг связи и функционирование системы "Мир". Несмотря на то, что госконтракты с ним Минцифры как госзаказчик заключает несвоевременно, исполнитель продолжает выполнять свои обязанности. В своих исках оператор несколько раз просил выплатить задолженность за очередной период времени. Суды его требования удовлетворяли.