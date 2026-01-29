Новый логотип компании "Ростелеком" в офисе на улице Гончарная в Москве. Архивное фото

Новый логотип компании "Ростелеком" в офисе на улице Гончарная в Москве

Суд в Москве рассмотрит иск Минцифры к "Ростелекому" в закрытом режиме

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы на предварительном заседании решил рассмотреть в закрытом режиме иск министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России к компании "Ростелеком" о взыскании около 238 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

К этому делу в статусе третьих лиц привлечен ряд силовых ведомств. Слушания в четверг были отложены на март.

Всего Минцифры с 4 по 15 декабря направило в этот суд четыре иска к " Ростелекому " на общую сумму более 872 миллионов рублей. Самый крупный из них – около 530 миллионов – суд начнет рассматривать в феврале. Основания исковых требований не сообщались.

Ранее стороны неоднократно судились примерно с таким же составом участников вокруг проекта создания и сопровождения системы миграционного и регистрационного учета "Мир". Но тогда истцом выступал "Ростелеком", а ответчиком – Минцифры.

Росграница, ФМС, Росморречфлот. В 2011 году правительство РФ назначило компанию единственным исполнителем поддержки и развития этой системы. Ее цель – повышение степени защиты от подделок документов, удостоверяющих личность, рост эффективности пограничного контроля и борьбы с незаконной миграцией. Участниками проекта стали Минкомсвязь (предшественник Минцифры), МВД, МИД, Минобороны, ФСБ