Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара

Кассационный суд в октябре 2025 года с таким решением не согласился и поддержал доводы прокуратуры о том, что назначенное наказание несправедливо, а переквалификация действий осуждённого с получения взятки на превышение должностных полномочий неправомерна. Суд выявил существенные нарушения закона, отменил предыдущие определения и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.