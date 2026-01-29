Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара

КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Суд изъял в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди, не сумевшего подтвердить законность его приобретения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, в собственности ответчиков по иску прокуратуры находится жилое помещение в Краснодаре площадью 183 квадратных метра, по которому не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
"Суд обратил в доход РФ имущество бывшего заместителя главы города Краснодар. Судебная коллегия по гражданским дела Краснодарского краевого суда отменила решение Прикубанского районного суда города Краснодара, которым отказано в удовлетворении исковых требований прокуратуры к Кириллу Мавриди и его отцу… Определением Краснодарского краевого суда право собственности ответчиков на жилое помещение прекращено, имущество обращено в доход государства", - сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, Кирилл Мавриди, будучи первым замглавы департамента строительства Краснодарского края, в конце 2020 года временно исполняя обязанности руководителя ведомства, получил от бизнесменов региона крупные денежные суммы. За покровительство бизнесу пять руководителей коммерческих организаций и их представители перевели 1,6 миллиона рублей на счёт одной из указанных чиновником компаний якобы для оплаты новогодних подарков. Первомайский районный суд Краснодара признал Мавриди виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему 3 года и 2 месяца колонии общего режима, признав наказание в виде лишения свободы отбытым. Решение поддержал и Краснодарский краевой суд.
Кассационный суд в октябре 2025 года с таким решением не согласился и поддержал доводы прокуратуры о том, что назначенное наказание несправедливо, а переквалификация действий осуждённого с получения взятки на превышение должностных полномочий неправомерна. Суд выявил существенные нарушения закона, отменил предыдущие определения и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.