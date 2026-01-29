Рейтинг@Mail.ru
Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 29.01.2026 (обновлено: 17:11 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/sud-2071025816.html
Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара
Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара - РИА Новости, 29.01.2026
Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара
Суд изъял в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди, не сумевшего подтвердить законность его приобретения, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:03:00+03:00
2026-01-29T17:11:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260129/prigovor-2071034005.html
https://ria.ru/20260129/sud-2070994091.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара

Суд отобрал недвижимость у бывшего замглавы Краснодара Мавриди

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Суд изъял в доход государства имущество бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди, не сумевшего подтвердить законность его приобретения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным суда, в собственности ответчиков по иску прокуратуры находится жилое помещение в Краснодаре площадью 183 квадратных метра, по которому не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд вынес приговор россиянке, вступившей в батальон "Айдар"*
Вчера, 16:30
"Суд обратил в доход РФ имущество бывшего заместителя главы города Краснодар. Судебная коллегия по гражданским дела Краснодарского краевого суда отменила решение Прикубанского районного суда города Краснодара, которым отказано в удовлетворении исковых требований прокуратуры к Кириллу Мавриди и его отцу… Определением Краснодарского краевого суда право собственности ответчиков на жилое помещение прекращено, имущество обращено в доход государства", - сообщили в пресс-службе судов региона.
По версии следствия, Кирилл Мавриди, будучи первым замглавы департамента строительства Краснодарского края, в конце 2020 года временно исполняя обязанности руководителя ведомства, получил от бизнесменов региона крупные денежные суммы. За покровительство бизнесу пять руководителей коммерческих организаций и их представители перевели 1,6 миллиона рублей на счёт одной из указанных чиновником компаний якобы для оплаты новогодних подарков. Первомайский районный суд Краснодара признал Мавриди виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему 3 года и 2 месяца колонии общего режима, признав наказание в виде лишения свободы отбытым. Решение поддержал и Краснодарский краевой суд.
Кассационный суд в октябре 2025 года с таким решением не согласился и поддержал доводы прокуратуры о том, что назначенное наказание несправедливо, а переквалификация действий осуждённого с получения взятки на превышение должностных полномочий неправомерна. Суд выявил существенные нарушения закона, отменил предыдущие определения и направил дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
Вчера, 14:50
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала