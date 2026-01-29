Рейтинг@Mail.ru
Суд изъял имущество у экс-сотрудника МВД Сатюкова - РИА Новости, 29.01.2026
16:00 29.01.2026 (обновлено: 16:02 29.01.2026)
Суд изъял имущество у экс-сотрудника МВД Сатюкова
происшествия, москва, россия
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал в доход государства активы обвиняемого в получении взяток на 5 миллиардов рублей в криптовалюте экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова", - сказал собеседник агентства.
Процесс прошел в закрытом режиме.
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями Сатюкова по делу о взятках на 5 миллиардов рублей. В декабре того же года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сатюков скрылся за границей, заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.
Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
