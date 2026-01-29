Суд изъял имущество у экс-сотрудника МВД Сатюкова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал в доход государства активы обвиняемого в получении взяток на 5 миллиардов рублей в криптовалюте экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.