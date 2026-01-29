Суд изъял имущество у экс-сотрудника МВД Сатюкова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал в доход государства активы обвиняемого в получении взяток на 5 миллиардов рублей в криптовалюте экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Суд удовлетворил полностью исковое заявление Генпрокуратуры по иску об изъятии имущества Сатюкова", - сказал собеседник агентства.
Процесс прошел в закрытом режиме.
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями Сатюкова по делу о взятках на 5 миллиардов рублей. В декабре того же года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщал РИА Новости, что в рамках расследования арестовано имущество стоимостью более 2,1 миллиарда рублей. Сатюков скрылся за границей, заочно арестован. Вместе с ним в международном розыске находится его подчиненный Дмитрий Соколов.