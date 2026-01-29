https://ria.ru/20260129/sud-2071009792.html
В Подмосковье суд продлил арест сотруднику рехаба, где удерживали пациентов
В Подмосковье суд продлил арест сотруднику рехаба, где удерживали пациентов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области продлил до 4 апреля срок ареста одному из сотрудников рехаба, где незаконно удерживали пациентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд продлил Вихареву М. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца, до 4 апреля", - сказали в пресс-службе суда.
Ранее суд арестовал организатора рехаба Максима Антонова и троих его сотрудников. Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ
(незаконное лишение человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц). Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали.