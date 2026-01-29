Рейтинг@Mail.ru
15:29 29.01.2026
Дело кинокритика Долина* направили в суд
Дело кинокритика Долина* направили в суд
россия, происшествия, антон долин
Россия, Происшествия, Антон Долин
Антон Долин*. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заочное дело кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, направлено в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным следствия, Долин* был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение в соцсети материалов без соответствующих указаний. Кинокритик обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.
"Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего Антона Долина*... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске. В отношении Долина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
* Признан иностранным агентом в России
Вывеска интернет-магазина Ozon - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд оштрафовал Ozon за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 11:36
 
