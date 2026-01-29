Дело кинокритика Долина* направили в суд

"Савеловская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего Антона Долина*... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящего в розыске. В отношении Долина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.