Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
2026-01-29T14:50:00+03:00
КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости.
Суд передал в доход РФ имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в ЮФО Андрея Коровайко рыночной стоимостью более 28 миллиардов рублей, сообщили
в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Суд передал государству имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе... Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
Каневской районный суд 12 мая 2025 года удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Коровайко и подконтрольным ему лицам об изъятии в казну государства имущества, приобретенного в нарушение запретов и ограничений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции". Краснодарский краевой суд отклонил апелляции на это решение.
"В доход государства изъято 372 объекта недвижимости (земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания и помещения) общей рыночной стоимостью более 28 миллиардов рублей, расположенных в Краснодарском и Алтайском крае, Ростовской области", - сообщили в пресс-службе судов Кубани.
Суд в 2024 году по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество агрохолдинга "Покровский" - 22 компании стоимостью более 9 миллиардов рублей, которые были получены "в результате актов коррупции и легализации незаконного обогащения", сообщала объединенная пресс-служба судов Кубани. Среди ответчиков значились бенефициар концерна Андрей Коровайко и его бизнес-партнер Аркадий Чебанов.
Кроме того, в 2023 году Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал в доход государства имущество концерна "Покровский" и связанных с ним фирм на сумму свыше 500 миллиардов рублей: расположенные на территории ЮФО и СКФО сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, производители электрооборудования и стройфирмы. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Коровайко и Чебанов объявлены в международный розыск за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за организацию преступного сообщества.