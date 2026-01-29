Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей

КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Суд передал в доход РФ имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в ЮФО Андрея Коровайко рыночной стоимостью более 28 миллиардов рублей, Суд передал в доход РФ имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в ЮФО Андрея Коровайко рыночной стоимостью более 28 миллиардов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Суд передал государству имущество бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе... Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Каневской районный суд 12 мая 2025 года удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к Коровайко и подконтрольным ему лицам об изъятии в казну государства имущества, приобретенного в нарушение запретов и ограничений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии коррупции". Краснодарский краевой суд отклонил апелляции на это решение.

"В доход государства изъято 372 объекта недвижимости (земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания и помещения) общей рыночной стоимостью более 28 миллиардов рублей, расположенных в Краснодарском и Алтайском крае, Ростовской области", - сообщили в пресс-службе судов Кубани.

Суд в 2024 году по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество агрохолдинга "Покровский" - 22 компании стоимостью более 9 миллиардов рублей, которые были получены "в результате актов коррупции и легализации незаконного обогащения", сообщала объединенная пресс-служба судов Кубани. Среди ответчиков значились бенефициар концерна Андрей Коровайко и его бизнес-партнер Аркадий Чебанов.