11:55 29.01.2026
Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани
Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани
происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", владеющего этими предприятиями АО "Актуальные инвестиции", а также все недвижимое и движимое имущество этих и ряда других юрлиц группы за исключением произведенной продукции, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Арест наложен, в частности, на денежные средства обоих цементных заводов и их владельца, а также ООО "Октябрь", ООО "Стром-Трейдинг" и ООО "Новоросцемент Маркет" за исключением денежных средств для обязательных и неотложных платежей.
Работа типографии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд арестовал активы петербургской "Печатни" и ее владельцев
21 января, 15:25
Суд обязал органы управления компаний обеспечить поступление денежных средств от реализации продукции только на счета, открытые на территории РФ в российских банках. Суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициаром Львом Кветным, МКАО "Эйрса Лимитед" и Дмитрием Сметаничем.
Капитанам морских портов РФ суд запретил осуществление любых регистрационных действий в отношении недвижимого и движимого имущества, в том числе в отношении судов, принадлежащих компаниям группы. Кроме того, ряду ведомств установлен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом группы.
Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры России, в котором она просит взыскать в доход государства ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".
Ответчиками в иске указаны московское АО "Актуальные инвестиции", владеющее обоими цементными заводами, и его акционеры – кипрские Chevre Investments Limited (64,68%) и Nortox Investments Limited (34,12%). Кветной является миноритарным акционером АО "Актуальные инвестиции", а также, по данным "БИР-Аналитик", учредителем АО "Газметаллпроект", управляющей компании обоих цементных заводов.
Суд назначил предварительные слушания по делу на 12 февраля. Третьими лицами к разбирательству привлечены Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", Кветной, Надежда Анисимова, ООО "Специализированный регистратор "Реком", новороссийские ООО "Октябрь" и ООО "Новоросцемент Маркет" и петербургское ООО "Стром-Трейдинг".
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд арестовал активы пятерых хабаровских рыбопромышленников
20 января, 19:01
 
ПроисшествияРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
