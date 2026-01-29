Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", владеющего этими предприятиями АО "Актуальные инвестиции", а также все недвижимое и движимое имущество этих и ряда других юрлиц группы за исключением произведенной продукции, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Арест наложен, в частности, на денежные средства обоих цементных заводов и их владельца, а также ООО "Октябрь", ООО "Стром-Трейдинг" и ООО "Новоросцемент Маркет" за исключением денежных средств для обязательных и неотложных платежей.

Суд обязал органы управления компаний обеспечить поступление денежных средств от реализации продукции только на счета, открытые на территории РФ в российских банках. Суд приостановил исполнение денежных и иных обязательств между компаниями и их бенефициаром Львом Кветным, МКАО "Эйрса Лимитед" и Дмитрием Сметаничем.

Капитанам морских портов РФ суд запретил осуществление любых регистрационных действий в отношении недвижимого и движимого имущества, в том числе в отношении судов, принадлежащих компаниям группы. Кроме того, ряду ведомств установлен запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом группы.

Обеспечительные меры приняты в деле по иску Генпрокуратуры России, в котором она просит взыскать в доход государства ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".

Ответчиками в иске указаны московское АО "Актуальные инвестиции", владеющее обоими цементными заводами, и его акционеры – кипрские Chevre Investments Limited (64,68%) и Nortox Investments Limited (34,12%). Кветной является миноритарным акционером АО "Актуальные инвестиции", а также, по данным "БИР-Аналитик", учредителем АО "Газметаллпроект", управляющей компании обоих цементных заводов.