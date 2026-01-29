https://ria.ru/20260129/sud-2070944177.html
Суд отложил рассмотрение дела экс-редактора URA.RU
29.01.2026
Суд отложил рассмотрение дела экс-редактора URA.RU
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил до 3 февраля рассмотрение уголовного дела бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взяток
2026-01-29T11:50:00+03:00
2026-01-29T11:50:00+03:00
2026-01-29T11:50:00+03:00
Суд отложил рассмотрение дела экс-редактора URA.RU
Суд отложил до 3 февраля рассмотрение дела экс-редактора Ura.ru Аллаярова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил до 3 февраля рассмотрение уголовного дела бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взяток за получение криминальных сводок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Заседание отложить до 3 февраля", – сказала судья.
Заседание началось на три часа позже из-за задержки с доставкой в суд Аллаярова. На слушании, которое длилось около 20 минут, исследовались письменные материалы дела. Следствие заявляет, что новости, появившееся на сайте агентства, были написаны журналистами на основе ежедневной оперативной сводки.
Как утверждает следствие, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок редактор URA.RU
Денис Аллаяров передавал начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга
Андрею Карпову, который является его родным дядей, взятки на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты теперь уже бывшего полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов 25 ноября 2025 года Верх-Исетским районным судом столицы Урала
был приговорен к четырем годам условно.