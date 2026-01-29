Суд отложил рассмотрение дела экс-редактора URA.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отложил до 3 февраля рассмотрение уголовного дела бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взяток за получение криминальных сводок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание началось на три часа позже из-за задержки с доставкой в суд Аллаярова. На слушании, которое длилось около 20 минут, исследовались письменные материалы дела. Следствие заявляет, что новости, появившееся на сайте агентства, были написаны журналистами на основе ежедневной оперативной сводки.