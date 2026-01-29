Суд заочно рассмотрит дело наемника из Испании, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело наемника ВСУ из Испании Мордильо Альберто Арроба, сообщает Генпрокуратура России.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего подданного Королевства Испании Мордильо Альберто Арроба. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2022 года Арроба прибыл на Украину и добровольно вступил в качестве наемника в интернациональный легион, спустя месяц заключил контракт и вошел в состав 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская сечь" сухопутных войск ВСУ. До весны 2025 года Арроба принимал участие в боевых действиях против мирного населения и ВС РФ. За это он получил более 3,2 миллиона рублей.
Арроба объявлен в международный розыск и заочно арестован.