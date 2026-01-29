https://ria.ru/20260129/sud-2070918468.html
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК* - РИА Новости, 29.01.2026
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*
Березниковский городской суд Пермского края оштрафовал местную активистку Елену Гусеву по делу о донатах структурам ФБК* на 300 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:14:00+03:00
2026-01-29T10:14:00+03:00
2026-01-29T10:14:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
фонд борьбы с коррупцией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058036007.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Пермский край, Россия, Фонд борьбы с коррупцией
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*
Пермскую активистку Гусеву оштрафовали на 300 тыс руб по делу о донатах ФБК
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Березниковский городской суд Пермского края оштрафовал местную активистку Елену Гусеву по делу о донатах структурам ФБК* на 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей... С учетом содержания под стражей и домашним арестом наказание в виде штрафа смягчить до 300 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Решение может быть обжаловано в течение 15 суток.
Гусевой вменялась статья о финансировании экстремистской деятельности. Прокуратура просила назначить фигурантке 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
* Признан в России экстремистским и ликвидирован.