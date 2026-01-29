Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*

ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Березниковский городской суд Пермского края оштрафовал местную активистку Елену Гусеву по делу о донатах структурам ФБК* на 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей... С учетом содержания под стражей и домашним арестом наказание в виде штрафа смягчить до 300 тысяч рублей", - рассказали в суде.

Решение может быть обжаловано в течение 15 суток.

Гусевой вменялась статья о финансировании экстремистской деятельности. Прокуратура просила назначить фигурантке 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.