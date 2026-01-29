Рейтинг@Mail.ru
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК* - РИА Новости, 29.01.2026
10:14 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sud-2070918468.html
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК* - РИА Новости, 29.01.2026
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*
Березниковский городской суд Пермского края оштрафовал местную активистку Елену Гусеву по делу о донатах структурам ФБК* на 300 тысяч рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
пермский край
россия
фонд борьбы с коррупцией
происшествия, пермский край, россия, фонд борьбы с коррупцией
Происшествия, Пермский край, Россия, Фонд борьбы с коррупцией
Пермскую активистку оштрафовали на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК*

Пермскую активистку Гусеву оштрафовали на 300 тыс руб по делу о донатах ФБК

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Березниковский городской суд Пермского края оштрафовал местную активистку Елену Гусеву по делу о донатах структурам ФБК* на 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей... С учетом содержания под стражей и домашним арестом наказание в виде штрафа смягчить до 300 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Решение может быть обжаловано в течение 15 суток.
Гусевой вменялась статья о финансировании экстремистской деятельности. Прокуратура просила назначить фигурантке 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
* Признан в России экстремистским и ликвидирован.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией
27 ноября 2025, 14:16
 
