Сцена с Газмановым, потом — улица. Что стало с победителем "Голос. Дети" - РИА Новости, 29.01.2026
08:00 29.01.2026 (обновлено: 08:04 29.01.2026)
Сцена с Газмановым, потом — улица. Что стало с победителем "Голос. Дети"
Победитель проекта "Голос. Дети" Даниил Плужников участвовал в масштабных фестивалях и шоу со звездами российской эстрады, а потом резко исчез — пока в начале... РИА Новости, 29.01.2026
Сцена с Газмановым, потом — улица. Что стало с победителем "Голос. Дети"

Финалист телепрограммы "Голос. Дети" Даниил Плужников
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Победитель проекта "Голос. Дети" Даниил Плужников участвовал в масштабных фестивалях и шоу со звездами российской эстрады, а потом резко исчез — пока в начале года в Сети не завирусилось видео, как он поет на улице. Корреспондент РИА Новости выяснила, что стало с некогда популярным исполнителем.

"Звезда проекта"

Редкое неизлечимое заболевание не помешало ему покорить зрителей известного музыкального шоу. С детства вокалист страдает псевдоахондроплазией, при которой происходит нарушение роста костей и деформация суставов. Из-за недуга рост остановился на 110 см. Даниил передвигается только на коляске.
На слепых прослушиваниях выступление 14-летнего подростка с песней "Два орла" тронуло сердца жюри и зрителей. Зал аплодировал стоя. Наставником Плужникова стал Дима Билан, под чьим руководством Даниил одержал победу в финале третьего сезона в марте 2016-го.
Певец Дима Билан и финалист телепрограммы "Голос. Дети" Даниил Плужников
Карьера развивалась стремительно. В январе 2017-го он вышел на сцену Государственного Кремлевского дворца. В том же году у Даниила прошли два сольных концерта в родном Сочи. Кроме того, Плужников выступал на площадках с другими звездами — такими как Валерий Кипелов, Ольга Кормухина и Олег Газманов.
Параллельно учился в общеобразовательной и музыкальной школах. Для него подобрали домашний режим обучения: семь уроков дистанционно и четыре очных занятия в неделю. В 2018-м, окончив девять классов, Даниил поступил в столичную Гнесинку.
А в конце того же года неожиданно пропал из публичного поля, и о нем ничего не было известно. Заговорили об артисте лишь несколько недель назад, после его выступления на Арбате.
Александр Филин, Мария Панюкова, Алиса Голомысова, Василий Иголкин, Дима Билан, Данил Плужников и Григорий Дружинин выступают с песней "Не молчи" на концерте "Голос. Будут все!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
"Милостыню не просим"

Даниил рассказывает, что уличный концерт проводил вместе с друзьями. Хочет таким образом заработать, ведь пока у него нет хороших коммерческих предложений. А расходы в музыкальной индустрии немалые.
"Для одного трека нужно около 30 тысяч рублей, чтобы оплатить обложку, промо и рекламу", — уточняет Плужников.
Певец Дима Билан и финалист телепрограммы "Голос. Дети" Даниил Плужников
Со звездами шоу-бизнеса, в том числе членами жюри и наставником, он давно не общается. Хотя в индустрии о нем не забывали: в 2023-м пригласили на отборочный тур в "Голос. Уже не дети", где участвовали вокалисты прошлых сезонов. Однако на этот раз никто его не выбрал. Впрочем, Даниил, по его словам, не расстроился.
"В какой-то момент надоела вся эта деятельность и перестал нравиться сформировавшийся образ "хорошего ребенка", — говорит он. — Из меня делали мальчика с широкой улыбкой, который разводит руки и поднимает брови, когда поет. А я хотел показать, что уже взрослый, не такой, каким меня привыкли видеть на больших экранах. Однажды даже поругался по этому поводу с "комментатором" в социальных сетях".
Смартфон компании Apple
"Если о себе не напоминаешь, о тебе не говорят"

Недавно Плужников подписал контракт с одним уральским лейблом, который начал оказывать ему значительную поддержку. Кроме того, Даниил пытается продвинуть себя в социальных сетях.
"Если ты о себе не напоминаешь, то о тебе и не говорят, — объясняет он. — Поэтому стараюсь выпускать как можно больше видео, в том числе для привлечения коммерческих предложений".
Работник медучреждения в коридоре
Все это на фоне проблем со здоровьем. Полтора года назад Плужников прошел курс лечения, который, увы, не дал результатов. Постоянные боли в ногах остались, но он признается, что к ним "уже привык". А недавно начал заниматься специальной клинической зарядкой. Планирует обратиться к реабилитологу, работающему с особенными случаями, и пройти курс поддерживающей терапии.
Признается, что c личной жизнью пока не складывается, но зацикливаться на этом не видит смысла. Главной его опорой и поддержкой остается семья. Родители не любят афишировать свою жизнь, но иногда выставляют совместные фотографии с сыном.
Несмотря на переменный успех, осваивать другие занятия Плужников не планирует. Говорит, что "не хочет начинать все с нуля", и верит, что возродит былую музыкальную славу.
Дима Билан, Данил Плужников и Григорий Дружинин выступают на концерте "Голос. Будут все!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
