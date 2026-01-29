Рейтинг@Mail.ru
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 29.01.2026 (обновлено: 19:54 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/stress-2071016290.html
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр - РИА Новости, 29.01.2026
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр
Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан назвал рабочий стресс, социальное влияние и недостаточную религиозность основными причинами "ЛГБТ*-поведения"... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:44:00+03:00
2026-01-29T19:54:00+03:00
в мире
малайзия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071041708_0:70:3068:1796_1920x0_80_0_0_0b266fdd9dc54d2c6c78f60c33ce56f8.jpg
https://ria.ru/20260112/mask-2067479934.html
https://ria.ru/20260128/rkn-2070799978.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071041708_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_c9edb921776c8a35ffcc32adee50bb12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия
В мире, Малайзия, Россия
Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр

Министр религии Малайзии: стресс на работе может превращать людей в геев

© Getty Images / Westend61Офисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Getty Images / Westend61
Офисный работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 29 янв — РИА Новости. Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан назвал рабочий стресс, социальное влияние и недостаточную религиозность основными причинами "ЛГБТ*-поведения" (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает портал South China Morning Post.
Министр сделал свое заявление в ответ на запрос парламента о тенденциях, связанных с ЛГБТ*, включая возраст, этническую принадлежность и сопутствующие факторы.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
12 января, 23:36
"Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин (ЛГБТ*-наклонностей - ред.)", — написал Хасан в письменном ответе парламенту.
В Малайзии запрещены однополые отношения. Как сообщил Хасан, в период с 2022 по 2025 год в Малайзии было зафиксировано 135 дел, связанных с ЛГБТ*-активностью.
По данным портала, многие малайзийцы высмеяли заявление в социальных сетях. Некоторые саркастически поинтересовались, достаточно ли усердно министр работает в парламенте, раз он, судя по всему, так и не "стал геем".
"Если следовать этой логике, я искренне удивлён, что весь мой офис до сих пор не геи", — написал один из пользователей.
*Движение, признанное экстремистским на территории РФ
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Роскомнадзор ожидает удаления ЛГБТ*-материалов с сайта Shikimori
28 января, 16:19
 
В миреМалайзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала