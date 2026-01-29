Стресс на работе может превращать людей в геев, заявил малайзийский министр

ДЖАКАРТА, 29 янв — РИА Новости. Министр по делам религии Малайзии Зулкифли Хасан назвал рабочий стресс, социальное влияние и недостаточную религиозность основными причинами "ЛГБТ*-поведения" (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает портал South China Morning Post.

Министр сделал свое заявление в ответ на запрос парламента о тенденциях, связанных с ЛГБТ*, включая возраст, этническую принадлежность и сопутствующие факторы.

"Социальное влияние, сексуальный опыт, рабочий стресс и другие личные факторы относятся к этой категории возможных причин (ЛГБТ*-наклонностей - ред.)", — написал Хасан в письменном ответе парламенту.

Малайзии запрещены однополые отношения. Как сообщил Хасан, в период с 2022 по 2025 год в Малайзии было зафиксировано 135 дел, связанных с ЛГБТ*-активностью.

По данным портала, многие малайзийцы высмеяли заявление в социальных сетях. Некоторые саркастически поинтересовались, достаточно ли усердно министр работает в парламенте, раз он, судя по всему, так и не "стал геем".

"Если следовать этой логике, я искренне удивлён, что весь мой офис до сих пор не геи", — написал один из пользователей.