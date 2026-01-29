Рейтинг@Mail.ru
Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 29.01.2026 (обновлено: 14:05 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/statuya-2070979463.html
Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи
Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи - РИА Новости, 29.01.2026
Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи
Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне вернет Индии 3 старинных скульптуры, которые, как было установлено в ходе расследования, были вывезены из... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:03:00+03:00
2026-01-29T14:05:00+03:00
в мире
индия
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070978010_0:0:837:471_1920x0_80_0_0_7c0ece9d5ca51395e3acdcec57537319.jpg
https://ria.ru/20251219/belgiya-2063423953.html
индия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070978010_79:0:759:510_1920x0_80_0_0_2de45d7f34596f39e2b1f05fabd2ae37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, вашингтон (штат), сша
В мире, Индия, Вашингтон (штат), США
Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи

Американский музей вернет Индии три незаконно вывезенные статуи

© Фото : National Museum of Asian Art, Smithsonian InstitutionТанцующий Шива. Ок. 990 г. Бронза
Танцующий Шива. Ок. 990 г. Бронза - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution
Танцующий Шива. Ок. 990 г. Бронза
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне вернет Индии 3 старинных скульптуры, которые, как было установлено в ходе расследования, были вывезены из страны незаконно, сообщает пресс-служба музея.
Статуи 10, 12 и 16 веков ранее находились в храмах на юге Индии и использовались в религиозных процессиях. Музей приобрел их у частной галереи в США, которая при продаже предоставила фальшивые документы о происхождении экспонатов.
"В 2023 году совместно с фотоархивом Французского Института в Пондичерри сотрудники музея установили, что статуи были сфотографированы в храмах индийского штата Тамил Наду в период с 1956 по 1959 гг. После этого Археологическое управление Индии изучило находки и подтвердило, что скульптуры были вывезены с нарушением индийского законодательства", - говорится в пресс-релизе.
В музее сообщили, что одна из статуй будет и далее экспонироваться в США на правах долгосрочной аренды с согласия индийской стороны.
Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне входит в группу музеев Смитсоновского института. В его фондах хранятся десятки тысяч произведений искусства из Китая, Японии, Кореи, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Музей Последней Ставки Наполеона в бельгийском городе Женап - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Бельгии из музея похитили кольцо Наполеона, сообщают СМИ
19 декабря 2025, 20:29
 
В миреИндияВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала