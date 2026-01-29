Американский музей вернет Индии незаконно вывезенные статуи

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне вернет Индии 3 старинных скульптуры, которые, как было установлено в ходе расследования, были вывезены из страны незаконно, сообщает пресс-служба музея.
"В 2023 году совместно с фотоархивом Французского Института в Пондичерри сотрудники музея установили, что статуи были сфотографированы в храмах индийского штата Тамил Наду в период с 1956 по 1959 гг. После этого Археологическое управление Индии изучило находки и подтвердило, что скульптуры были вывезены с нарушением индийского законодательства", - говорится в пресс-релизе.
В музее сообщили, что одна из статуй будет и далее экспонироваться в США на правах долгосрочной аренды с согласия индийской стороны.
Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне входит в группу музеев Смитсоновского института. В его фондах хранятся десятки тысяч произведений искусства из Китая, Японии, Кореи, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
