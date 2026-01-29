США не давали обещаний сторонникам отделения Альберты от Канады, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа не давали никаких обещаний во время встреч с канадскими активистами, стремящимися к отделению провинции Альберта от Канады, передает издание Axios со ссылкой на источники.
Как сказал Axios сотрудник Белого дома, американские чиновники проводят встречи с рядом гражданских организаций и что никаких обещаний поддержки озвучено не было. То же самое сказал изданию высокопоставленный представитель госдепа, заявивший, что американской стороной "не было взято никаких обязательств".
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
По данным телеканала CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.