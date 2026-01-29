Рейтинг@Mail.ru
23:58 29.01.2026
США не давали обещаний сторонникам отделения Альберты от Канады, пишут СМИ
США не давали обещаний сторонникам отделения Альберты от Канады, пишут СМИ
в мире, альберта, канада, сша, дональд трамп
В мире, Альберта, Канада, США, Дональд Трамп
США не давали обещаний сторонникам отделения Альберты от Канады, пишут СМИ

Axios: США не давали никаких обещаний сторонникам отделения Альберты от Канады

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа не давали никаких обещаний во время встреч с канадскими активистами, стремящимися к отделению провинции Альберта от Канады, передает издание Axios со ссылкой на источники.
Ранее газета Financial Times сообщила, что с апреля прошлого года сотрудники госдепартамента США трижды встречались с лидерами группы крайне правых сепаратистов, стремящихся к независимости Альберты.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Бессент призвал премьера Канады не заниматься показными нравоучениями
28 января, 19:09
Как сказал Axios сотрудник Белого дома, американские чиновники проводят встречи с рядом гражданских организаций и что никаких обещаний поддержки озвучено не было. То же самое сказал изданию высокопоставленный представитель госдепа, заявивший, что американской стороной "не было взято никаких обязательств".
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
По данным телеканала CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Премьер Канады отверг заявления, что он взял назад свои слова о США
27 января, 18:33
 
