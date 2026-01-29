В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Законопроект о финансировании шести оставшихся федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошёл процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Голосование закончилось с результатом 45–55. Все сенаторы-демократы проголосовали против. При этом к ним примкнули восемь республиканцев, включая лидера большинства Джона Туна, в результате чего не было набрано необходимых 60 голосов для прекращения дебатов и перехода к голосованию по сути.

Пока остаётся неясным, когда и в каком виде законопроект будет вновь вынесен на голосование, чтобы попытаться преодолеть порог в 60 голосов. Как и в сентябре, это будет непросто, учитывая, что даже при большинстве в верхней палате (53 сенатора), республиканцам не хватает как минимум семи голосов для продвижения законопроекта.

Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября.

На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.

Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата.

В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты.