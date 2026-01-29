Рейтинг@Mail.ru
В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств
23:41 29.01.2026
В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств
В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств - РИА Новости, 29.01.2026
В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств
Законопроект о финансировании шести оставшихся федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошёл процедурное... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:41:00+03:00
2026-01-29T23:41:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Министерство обороны США
В сенате США не смогли договориться о финансировании шести ведомств

В Сенате США не смогли договориться о финансировании шести федеральных ведомств

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Законопроект о финансировании шести оставшихся федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошёл процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.
Голосование закончилось с результатом 45–55. Все сенаторы-демократы проголосовали против. При этом к ним примкнули восемь республиканцев, включая лидера большинства Джона Туна, в результате чего не было набрано необходимых 60 голосов для прекращения дебатов и перехода к голосованию по сути.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Белый дом и сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ
Вчера, 10:32
Пока остаётся неясным, когда и в каком виде законопроект будет вновь вынесен на голосование, чтобы попытаться преодолеть порог в 60 голосов. Как и в сентябре, это будет непросто, учитывая, что даже при большинстве в верхней палате (53 сенатора), республиканцам не хватает как минимум семи голосов для продвижения законопроекта.
Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября.
На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.
Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты.
В октябре 2025 года из-за острых разногласий между республиканцами и демократами наступил рекордный шатдаун: федеральное правительство закрылось 1 октября и не работало 43 дня — до 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании. Это стало самым продолжительным правительственным шатдауном в истории страны.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Демократическая партия США угрожает шатдауном
Вчера, 22:46
 
