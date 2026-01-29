"Бэтмен" раскритиковал совет города в США за сотрудничество с ICE

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Бэтмена раскритиковал совет калифорнийского города Санта-Клара за сотрудничество с Иммиграционной службой США (ICE) в преддверии планируемого в городе "Супербоула", кадры попали на прямую трансляцию заседания горсовета.

По данным опроса компании YouGov, 61% американцев считает, что методы работы ICE слишком жестокие, 15% ответили, что действия недостаточно жестокие. Еще 24% опрошенных считают, что методы работы в самый раз.

"Какого черта вы тут делаете? Серьезно, у вас были месяцы на подготовку к этому мероприятию. Мне без разницы, если это неподобающее поведение. Люди в этой стране гибнут на наших улицах каждый день, потому что мы позволяем этому правительству вытирать о нас ноги", - заявил "Бэтмен".

Он осудил муниципальные власти за бездействие перед лицом ICE, чьи силовики планируют присутствовать в городе в ходе матча "Супербоула", который пройдет в Санта-Кларе 8 февраля. Он также задал членам горсовета риторический вопрос о том, могут ли они могут ли они прийти домой и сказать своим детям, что сделали все, чтобы защитить их одноклассников и их родных - проживающих в городе как легально, так и нелегально.

По словам "Бэтмена", в случае, если горсовет не примет меры против деятельности ICE в срок, его члены будут "не просто трусами, а предателями".