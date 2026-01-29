Рейтинг@Mail.ru
21:55 29.01.2026
"Бэтмен" раскритиковал совет города в США за сотрудничество с ICE
"Бэтмен" раскритиковал совет города в США за сотрудничество с ICE

Бэтмен раскритиковал совет города Санта-Клара в США за сотрудничество с ICE

© REUTERS / Leah MillisСотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Leah Millis
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мужчина в костюме Бэтмена раскритиковал совет калифорнийского города Санта-Клара за сотрудничество с Иммиграционной службой США (ICE) в преддверии планируемого в городе "Супербоула", кадры попали на прямую трансляцию заседания горсовета.
По данным опроса компании YouGov, 61% американцев считает, что методы работы ICE слишком жестокие, 15% ответили, что действия недостаточно жестокие. Еще 24% опрошенных считают, что методы работы в самый раз.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
25 января, 22:58
"Какого черта вы тут делаете? Серьезно, у вас были месяцы на подготовку к этому мероприятию. Мне без разницы, если это неподобающее поведение. Люди в этой стране гибнут на наших улицах каждый день, потому что мы позволяем этому правительству вытирать о нас ноги", - заявил "Бэтмен".
Он осудил муниципальные власти за бездействие перед лицом ICE, чьи силовики планируют присутствовать в городе в ходе матча "Супербоула", который пройдет в Санта-Кларе 8 февраля. Он также задал членам горсовета риторический вопрос о том, могут ли они могут ли они прийти домой и сказать своим детям, что сделали все, чтобы защитить их одноклассников и их родных - проживающих в городе как легально, так и нелегально.
По словам "Бэтмена", в случае, если горсовет не примет меры против деятельности ICE в срок, его члены будут "не просто трусами, а предателями".
Начавшийся в январе рейд на нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен еще один протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов против в штате.
Участники акции протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США в центре Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Сан-Диего протестующие против ICE заперлись в офисе мэра
24 января, 06:58
 
