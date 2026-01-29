https://ria.ru/20260129/ssha-2071074952.html
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис - РИА Новости, 29.01.2026
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:42:00+03:00
2026-01-29T19:42:00+03:00
2026-01-29T19:46:00+03:00
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071075258_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_1a49af80f43ab2f4b96e00ad632d043b.jpg
https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html
https://ria.ru/20260111/udobreniya-2067194968.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071075258_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2b41b60ff764af81e0588d2951000ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, вашингтон (штат)
Экономика, США, Россия, Вашингтон (штат)
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
РИА Новости: США поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было.
За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи.
Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года.
По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов).
Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).