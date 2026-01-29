Рейтинг@Mail.ru
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
19:42 29.01.2026
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис - РИА Новости, 29.01.2026
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис
США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 29.01.2026
США впервые за восемь месяцев поставили в Россию дикий рис

РИА Новости: США поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США в ноябре экспортировали на российский рынок дикий рис - впервые за восемь месяцев, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в ноябре американские компании поставили в Россию дикий рис на 152,1 тысячи долларов. При этом в апреле-октябре поставок этих злаков не было.
За все 11 месяцев Вашингтон ввез дикий рис в Москву только трижды: помимо ноября, еще в феврале и марте - на 154,7 тысячи долларов и 294,2 тысячи.
Регулярные поставки дикого риса прекратились к марту 2022 года. Обычный рис Россия в США не покупает с апреля 2022 года.
По итогам января-ноября 2025 года Россия расположилась на восемнадцатом месте среди крупнейших покупателей дикого риса из США. Больше всего при этом американцы поставили его в Канаду и Бельгию (по 2,1 миллиона долларов).
Также Штаты экспортировали рис в Италию (1,5 миллиона долларов) и Великобританию (815,9 тысячи долларов). Пятерку крупнейших "рисовых" покупателей замкнули Нидерланды (580,7 тысячи долларов).
