США хотели бы контролировать потоки иранской нефти, заявил Лавров

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США предпочли бы контролировать потоки иранской нефти, учитывая, что в регионе находится Ормузский пролив, который вносит геостратегические тонкости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я практически уверен, что американцы предпочли бы, чтобы и эти потоки (иранской - ред.) нефти они могли бы контролировать. Тем более, что в отличие от Венесуэлы, которая находится в открытом океане, здесь есть Ормузский пролив - свои геостратегические тонкости, связанные с обеспечением безопасности нефтяных маршрутов. Это тоже присутствует, учитывая официально открыто продекларированные интересы администрации (американского лидера) Дональда Трампа", - сказал Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Министр напомнил, что Иран стоит в первых рядах в мире среди обладателей запасов нефти.
Кроме того, Лавров назвал мотивацию политики США и Израиля в отношении Ирана комплексной и отметил, что Соединенные Штаты еще при предыдущем американском президенте Джо Байдене не скрывали этого.
"Геополитически еще при Джо Байдене Соединенные Штаты стали говорить, что не то что есть "ось зла", а "ось" государств, реально представляющих угрозу доминированию Запада. Туда включали Россию, Китай, Иран, КНДР и иногда еще добавляют Белоруссию как нашего союзника. Это присутствует. Они этого не скрывают", - уточнил глава МИД.