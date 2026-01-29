Рейтинг@Mail.ru
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ssha-2070924101.html
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас - РИА Новости, 29.01.2026
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед встречи глав МИД стран ЕС заявила, что США уже больше года не оказывают поддержку Украине. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:40:00+03:00
2026-01-29T10:40:00+03:00
украина
санкции в отношении россии
нато
марк рютте
кайя каллас
сша
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a56579973dda14a27b9d27a6bf3efbb0.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070908315.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068046228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab9ea61e27d0d1db77287a516b7c2251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, санкции в отношении россии, нато, марк рютте, кайя каллас, сша, европа, евросоюз, дональд трамп, в мире
Украина, Санкции в отношении России, НАТО, Марк Рютте, Кайя Каллас, США, Европа, Евросоюз, Дональд Трамп, В мире
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас

Каллас считает, что США уже больше года не поддерживают Украину

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед встречи глав МИД стран ЕС заявила, что США уже больше года не оказывают поддержку Украине.
Генсек НАТО Марк Рютте 26 января заявил, что Европа не способна обеспечить Украину оружием в необходимом объёме, без оружия США Украина в конфликте не удержится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
08:00
"Очевидно, что для того, чтобы любое соглашение сработало, необходимо участие европейцев, поскольку эта война продолжается. Мы уже видим, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину более года, и именно европейцы делают это сейчас", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп пожаловался 9 января, что ему пришлось потрудиться, чтобы добиться возвращения Киевом переданных его предшественником Джо Байденом денег в размере 350 миллиардов долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
09:14
 
УкраинаСанкции в отношении РоссииНАТОМарк РюттеКайя КалласСШАЕвропаЕвросоюзДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала