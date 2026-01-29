https://ria.ru/20260129/ssha-2070924101.html
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас - РИА Новости, 29.01.2026
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-подходе перед встречи глав МИД стран ЕС заявила, что США уже больше года не оказывают поддержку Украине. РИА Новости, 29.01.2026
США больше года не поддерживают Украину, считает Каллас
Каллас считает, что США уже больше года не поддерживают Украину