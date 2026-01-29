Рейтинг@Mail.ru
У посольства США в Копенгагене разместили несколько сотен датских флагов
29.01.2026
У посольства США в Копенгагене разместили несколько сотен датских флагов
У посольства США в Копенгагене разместили несколько сотен датских флагов
У посольства США в Копенгагене разместили несколько сотен датских флагов

У посольства США в Копенгагене разместили сотни новых датских флагов

Флаги Дании перед посольством США в Копенгагене
Флаги Дании перед посольством США в Копенгагене
© Getty Images / NurPhoto / Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Флаги Дании перед посольством США в Копенгагене
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несколько сотен новых флагов Дании разместили у посольства США в Копенгагене после того, как дипмиссия убрала флаги, поставленные датскими ветеранами рядом со зданием дипмиссии в память о 44 соотечественниках, погибших в Афганистане, сообщает датский телеканал TV2.
Ранее TV2 сообщил, что в минувший вторник датские ветераны разместили в ящиках для цветов у посольства США 44 национальных флага в память о 44 датских солдатах, погибших в ходе конфликта в Афганистане. Вскоре после этого охранник дипмиссии убрал флажки. В ответ глава Ассоциации ветеранов Дании Карстен Расмуссен назвал действие посольства бесчувственным, подчеркнув, что американскому послу стоило бы извиниться. Как отмечал телеканал, решение почтить память погибших было принято на фоне критики вклада союзников в Афганистане со стороны президента США Дональда Трампа.
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
Вчера, 06:20
"Несколько сотен флагов сейчас размещены перед американским посольством", - говорится в сообщении.
Трамп 22 января заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, отметив, что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то что направили туда войска.
Высказывание Трампа вызвало возмущение и у других политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони - неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP также выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
26 января, 02:53
26 января, 02:53
 
