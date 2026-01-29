Рейтинг@Mail.ru
Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
10:32 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/ssha-2070922465.html
Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ
Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ
Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:32:00+03:00
2026-01-29T10:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ

CNN: Белый дом и Сенат близки к соглашению, которое позволит избежать шатдауна

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Белый дом и лидеры подконтрольного демократам сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства (именуемого как "шатдаун"), однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты накануне истечения крайнего срока в пятницу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По данным телеканала, администрация президента США Дональда Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности (DHS) от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну
08:00
Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN.
Источники подчеркивают, что стороны пока не согласовали сроки продления финансирования DHS, и окончательное соглашение еще не достигнуто.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна
Вчера, 07:32
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
