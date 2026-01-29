Белый дом и Сенат обсуждают соглашение во избежание шатдауна, сообщили СМИ

Прорабатываемая договоренность предполагает финансирование остальных ведомств - включая министерства обороны, труда, транспорта, госдепартамент и министерство здравоохранения - до конца сентября. При этом финансирование DHS планируется продлить лишь временно, что позволит продолжить переговоры по вопросам деятельности ICE, отмечает CNN.